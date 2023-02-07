Alper İlki kimdir, nerelidir , kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Alper İlki'nin biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. Yapı Mühendisliği konusunda uzman isimler arasında yer alan Prof. Dr. Alper İlki bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Prof. Dr. Alper İlki kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Prof. Dr. Alper İlki'nin hayat biyografisi.

Haberin Devamı

ALPER İLKİ KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

Yapı Mühendisliği konusunda uzman isimler arasında yer alan Prof. Dr. Alper İlki, 1993 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde görev yapıyor.

İTÜ İnşaat Mühendisliği bölümünün, Betonarme Birimi'nde ders veren Alper İlki, aynı zamanda İTÜ Yapı ve Deprem Mühendisliği Laboratuvarının eş-sorumluluğunu yürütüyor. Yapı ve deprem mühendisliği konularında çalışmalarda bulunan Alper İlki, SCI veya SCIE indeksleri tarafından taranan dergilerde bu konularda 30 adet uluslararası makalenin ve 130 adet tam metin uluslararası konferans bildirisinin yazarı ya da ortak yazarı.

Haberin Devamı

Yapı ve deprem konularında Avrupa Birliği, NATO, Tübitak, JICA, vb. uluslararası ve ulusal çok sayıda araştırma projesinde yürütücü ve araştırıcı olarak görev yapan İlki, şu ana kadar tamamlanmış olan 6 adet doktora tezini ve 45 adet yüksek lisans tezini yönetti.

Araştırmaları daha çok betonarme ve yığma yapıların deprem davranışı ve bunların güçlendirilmesiyla ilgili olan Alper İlki 29 adedi SCI ya da SCIE indeksleri tarafından taranan dergiler olmak üzere 37 farklı bilimsel dergide 170 den fazla bilimsel makale için hakem oldu.

İlki, 2007 Deprem Yönetmeliği, 2013 Riskli Yapı Tespit Yönetmeliği, 2014 Deprem Yönetmeliği komisyonlarında görev yaptı.