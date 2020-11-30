Süper Lig'de 10. hafta oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinde skordan daha fazla konuşulan konu, hakem kararları oldu. Maç sonunda iki takımın yöneticileri, teknik direktörleri ve oyuncuları hakem Tugay Kaan Numanoğlu'nu eleştirirken Fenerbahçe yöneticisi Alper Pirşen'in yaptığı sert açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. "Beşiktaş ve TFF bu eserinden utanmalı." diyen Pirşen, sporun gündemine oturdu. Peki, Alper Pirşen kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

ALPER PİRŞEN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Doğum Tarihi ve Yeri: 6 Mart 1983 – İstanbul

Medeni Hali: Evli

Yabancı Dil: İngilizce, Almanca

Görevi: Hukuk İşleri Yardımcısı

PAK Hukuk Bürosu Kurucu Ortağı

Alper Pirşen, lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Ardından yüksek lisans eğitimini Berlin Freie Üniversitesi’nde yaptı. Mercator Bursu ile onurlandırılığı Ruhr Universitaet Bochum'dan, hukuk dalında akademik veya araştırmacı unvanı da olan LL.M ünvanı aldı.



Son iki dönemde TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nda hakem olan Pirşen, 2011 – 2015 yıllarında ise İstanbulspor Kulübü Derneği'nde Yöneticilik görevini üstlenmiştir.