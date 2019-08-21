Alper Potuk imzayı attı! Yüzde 40 indirimle...

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

Kendi talebi üzerine ücretinde %40 oranında indirime giden futbolcumuz Alper Potuk, bu kapsamda yeniden düzenlenen sözleşmesini imzaladı.

Kulübümüzde gerçekleştirilen imzada Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Bu imzayla Alper Potuk’un 31 Mayıs 2022’e kadar kulübümüzle olan mevcut sözleşmesi, ücretinde %40 oranında bir indirim yapılarak yenilendi.

Yeni sözleşmenin her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyen Alper Potuk, “Hem kendi adıma hem de kulübüm adına hayırlı olsun. İnşallah uğurlu gelir. Sezona iyi başladık. İnşallah omuz omuza hep beraber, camiamız ve taraftarlarımızla sezonu şampiyonlukla tamamlarız” diye konuştu.

Alper Potuk kimdir

Alper Potuk 8 Nisan 1991; Bolvadin, Afyonkarahisar, Türk millî futbolcudur.

Alper Potuk; 8 Nisan 1991'de, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, fabrika işçisi baba ile ev hanımı bir annenin üç çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi.Sırasıyla babasının işi nedeniyle Balıkesir'in Bandırma ve Eskişehir'in Çifteler ilçelerinde yaşadı.2002'de Çiftçelerspor'un altyapısında futbola başladı. Burada Eskişehirspor'la oynanan ve 4-1 kaybedilen maçta takımının tek golünü frikikten atmasından ötürü rakibinin dikkatini çekti ve 2005'te Eskişehirspor'un altyapısına transfer oldu.

Kulüp kariyeri

Eskişehirspor

29 Mayıs 2009'da, 2008-09 sezonunun son haftasında, Gaziantepspor ile oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna girerek ligdeki ilk maçına çıktı.2009-2010 sezonunda ligde 16 kez forma giyen futbolcu, yetenekleriyle kısa sürede Eskişehirspor'un vazgeçilmezleri arasına girdi. Alper Potuk'un Eskişehirspor formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı ilk maç 10 Ocak 2010'da Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0 kazandığı Türkiye Kupası maçıdır.

İllereyen zaman içerisinde takım'da daha sık oynama fırsatı buldu ve 2010-11 sezonunda ilk onbir'de oynamaya başladı. İlk arabasına Eskişehirspor'da oynarken o zamanki teknikdirektörü Bülent Uygun'un kulüp başkana Halil Ünal'a söylemesi sonucu Halil Ünal'ın araba hediye etmesi sonucu sahip olur. 2010 - 2011 sezonunda ilk 11'de şans bulmaya başlayan Alper Potuk, Kariyerindeki tek kırmızı kartını Eşkişehispor'un 12 Mart 2011 tarihinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'u 2-0 yendiği maçta 87. dakikada 2. sarı karttan gördü. Sezon boyunca 20 lig maçında 4 asist yaptı.

2011-12 sezonunun sezon öncesi transfer döneminde en çok konuşulan genç yetenekler arasına girdi. Eskişehirspor forması altında ligdeki ilk golünü 29 Ekim 2011 tarihinde maçın 9. dakikasında Samsunspor'a karşı attı. Devre arasında Fenerbahçe ile kulübü anlaştı ancak oyuncu anlaşmadı ve tekrar kulübüne döndü. 2011-12 sezonunda ise ligde 35 maç 2 gol 2 asistlik performansıyla dikkat çekti.

2012-13 sezonunda ise iyice takımının oyun kurucusu olan Potuk, 30 lig maçına çıkıp 3 gol atarken sezon başında ise ilk UEFA Avrupa Ligi maçına St. Johnstone karşısında çıktı ve bu maçta bir de gol attı. Eskişehirspor'da 106 lig maçında görev aldı ve 5 gol kaydetti. 22 Mayıs 2013 tarihinde Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye 6.250.000 €+Henri Bienvenu karşılığında transfer olmuştur.Fenerbahçe formasıyla ilk lig maçına 17 Ağustos'ta, Konyaspor karşısında çıktı.Fenerbahçe'de ilk golünü 31 Ağustos'ta Sivasspor karşısında kaydetmiştir.İlk şampiyonluğunu Fenerbahçe'yle yaşamıştır.

Millî takım kariyeri

14 kez millî takımlara çağrılan Alper Potuk, 4 kez Türkiye U-19, 1 kez Türkiye U-20 ve 6 kez de Türkiye U-21 forması olmak üzere toplam 11 kez millî formayı giymiştir ve bu karşılaşmalarda bir gol kaydetmiştir.[5]

Başarıları

Fenerbahçe

Süper Lig şampiyonluk: 2014

Türkiye Süper Kupası: 2014

Türkiye Süper Kupası ikinciliği: 2013