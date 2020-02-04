Alper Potuk kimdir? Türkiye Futbol Federasyonu'na 2019-2020 Sezonu ikinci yarısı için kulüpler kadro bildirimi yaptı. Fenerbahçe'nin Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdiği listede Alper Potuk yer almıyor. Bu durum Alper Potuk ile ilgili internette arama yapılmasına yol açtı. Birçok kişi Potuk hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki Alper Potuk kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Ayrıntılar haberimizde...

ALPER POTUK KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Alper Potuk (d. 8 Nisan 1991; Bolvadin, Afyonkarahisar), Türk millî futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Alper Potuk; fabrika işçisi baba ile ev hanımı bir annenin üç çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi. Sırasıyla babasının işi nedeniyle Balıkesir'in Bandırma ve Eskişehir'in Çifteler ilçelerinde yaşadı.

ALPER POTUK HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2002'de Çiftçelerspor'un altyapısında futbola başladı. Burada Eskişehirspor'la oynanan ve 4-1 kaybedilen maçta takımının tek golünü frikikten atmasından ötürü rakibinin dikkatini çekti ve 2005'te Eskişehirspor'un altyapısına transfer oldu.

ALPER POTUK'UN KULÜP KARİYERİ

Eskişehirspor

29 Mayıs 2009'da, 2008-09 sezonunun son haftasında, Gaziantepspor ile oynanan ve 1-1 biten karşılaşmanın 75. dakikasında oyuna girerek ligdeki ilk maçına çıktı.[2]

2009-2010 sezonunda ligde 16 kez forma giyen futbolcu, yetenekleriyle kısa sürede Eskişehirspor'un vazgeçilmezleri arasına girdi. Alper Potuk'un Eskişehirspor formasıyla ilk 11'de sahaya çıktığı ilk maç 10 Ocak 2010'da Fenerbahçe'nin deplasmanda 1-0 kazandığı Türkiye Kupası maçıdır.

İllereyen zaman içerisinde takım'da daha sık oynama fırsatı buldu ve 2010-11 sezonunda ilk onbir'de oynamaya başladı. İlk arabasına Eskişehirspor'da oynarken o zamanki teknikdirektörü Bülent Uygun'un kulüp başkana Halil Ünal'a söylemesi sonucu Halil Ünal'ın araba hediye etmesi sonucu sahip olur. 2010 - 2011 sezonunda ilk 11'de şans bulmaya başlayan Alper Potuk, Kariyerindeki tek kırmızı kartını Eşkişehispor'un 12 Mart 2011 tarihinde deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediye Spor'u 2-0 yendiği maçta 87. dakikada 2. sarı karttan gördü. Sezon boyunca 20 lig maçında 4 asist yaptı.

2011-12 sezonunun sezon öncesi transfer döneminde en çok konuşulan genç yetenekler arasına girdi. Eskişehirspor forması altında ligdeki ilk golünü 29 Ekim 2011 tarihinde maçın 9. dakikasında Samsunspor'a karşı attı. Devre arasında Fenerbahçe ile kulübü anlaştı ancak oyuncu anlaşmadı ve tekrar kulübüne döndü. 2011-12 sezonunda ise ligde 35 maç 2 gol 2 asistlik performansıyla dikkat çekti.

2012-13 sezonunda ise iyice takımının oyun kurucusu olan Potuk, 30 lig maçına çıkıp 3 gol atarken sezon başında ise ilk UEFA Avrupa Ligi maçına St. Johnstone karşısında çıktı ve bu maçta bir de gol attı. Eskişehirspor'da 106 lig maçında görev aldı ve 5 gol kaydetti. 22 Mayıs 2013 tarihinde Fenerbahçe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe

Fenerbahçe'ye 6.250.000 €+Henri Bienvenu karşılığında transfer olmuştur.Fenerbahçe formasıyla ilk lig maçına 17 Ağustos'ta, Konyaspor karşısında çıktı.Fenerbahçe'de ilk golünü 31 Ağustos'ta Sivasspor karşısında kaydetmiştir.İlk şampiyonluğunu Fenerbahçe'yle yaşamıştır.

Millî takım kariyeri

14 kez millî takımlara çağrılan Alper Potuk, 4 kez Türkiye U-19, 1 kez Türkiye U-20 ve 6 kez de Türkiye U-21 forması olmak üzere toplam 11 kez millî formayı giymiştir ve bu karşılaşmalarda bir gol kaydetmiştir.