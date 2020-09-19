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Alper Potuk, MKE Ankaragücü'ne transfer oldu

MKE Ankaragücü, Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk'la 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Alper Potuk, MKE Ankaragücü'ne transfer oldu

Fenerbahçe'nin sezon başında sözleşmesini feshettiği Alper Potuk'un yeni takımı belli oldu. MKE Ankaragücü 29 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

MKE Ankaragücü'nden transfere ilişkin yapılan açıklamada,"Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz, Alper Potuk ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Beştepe Tesislerimizde düzenlenen imza törenine Başkanımız Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerimiz katıldı.Yapılan transferlerle takımımızın daha da güçlendiğini ifade eden Başkanımız Fatih Mert, Alper Potuk transferinin camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diledi." denildi.

Alper Potuk, MKE Ankaragücü'ne transfer oldu

Transferi hakkında konuşan Alper Potuk,Ankaragücü’nde olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek “Takım arkadaşlarımızla birlikte Ankaragücü’nü hep beraber daha iyi yerlere taşıyacağız.” dedi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe’de forma giyen 29 yaşındaki oyuncu Alper Potuk, orta saha  ve kanatlarda görev yapıyor.

Alper Potuk, MKE Ankaragücü'ne transfer oldu

Tayfun Altuntaş
Editör


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