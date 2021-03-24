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Alper Saldıran "Pandemi sürecini fırsata çevirdim"

Pandemi süreci ile ilgili konuşan ünlü oyuncu Alper Saldıran, süreci fırsata çevirdiği söyledi. "Hiç boş durmadım" diyen Saldıran, senaryo yazdığı belirtti.

Alper Saldıran "Pandemi sürecini fırsata çevirdim"

Oyuncu Alper Saldıran, pandemi dönemi verimli şekilde değerlendiren isimlerden oldu. Kısıtlama sürecinden yararlanmaya çalıştığını ifade Saldıran, dönemin kendisi için verimli geçtiğini belirtti. Süreçle ilgili açıklama yapan Saldıran, "Hiç boş durmadım. Bir de senaryo yazdım, ürettim. Pandemiyi verimli hale çevirdim" dedi

"SEYİRCİLERİ ÇOK GÜZEL BİR FİLM BEKLİYOR"

Yeni projesi 'Bir Deniz Altı Hikayesi' filminde, Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci ile  yer alan Saldıran, "Çekimler birçok bölgede yapıldı. Çok güzel bir film seyircileri bekliyor" dedi. Pandemide üçüncü kitabını yazdığını belirten ünlü oyuncu, "Üçleme şeklinde yazdım. 'Beyaz Odadan Hikayeler' ile başladım. 'Siyah Odadan Hikayeler' ile devam ettim ve 'Kırmızı Odadan Hikayeler' ile bitirdim" şeklinde konuştu.

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