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Alper seçim çalışmalarına hız verdi

Demokrat Parti Mustakakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper seçim çalışmalarına hız verdi.

Alper seçim çalışmalarına hız verdi

Demokrat Parti Mustakakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Orhan Alper seçim çalışmalarına hız verdi.

Meclis üyesi adayı Metin Yılmaz ve partililer ile birlikte seçim gezisi kapsamında köyleri dolaşan Alper'e vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Alper yaptığı açıklamada, "Mustafakemalpaşa'ya hizmet için yola çıktık, vatandaşımızın beklenti ve taleplerini çok iyi biliyoruz. Meclis üyesi aday arkadaşlarımızla birlikte, köy ve mahalle ziyaretlerimiz sürüyor. İlçemiz için dur durak bilmeden çalışacağız" dedi.

Kaynak: İHA

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