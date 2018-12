Alper Taşdelen vatandaşların yeni yılını kutladı

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, vatandaşların yeni yılını kutladığı bir mesaj yayımladı.

Yeni yılda esenlik ve sağlık dileyen Alper Taşdelen'in mesajı şöyle:

"Halkımıza verdiğimiz her sözü tutmak için gecemizi gündüzümüze katarak, hiçbir bahaneye sığınmadan, kendimize olan güven, halkımıza duyduğumuz sevgiyle çalıştık. Dertlere derman olmak için bütün imkanlarımızı seferber ettik. Çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar, yoksullar; görüşü, inancı, kimliği ne olursa olsun herkesin hizmetine koştuk. Biz Büyük Atatürk'ün ilçesinde onun felsefesini yaşama geçirme sorumluluğu taşıyoruz. Bu sorumlulukla "herkes bizim için yurttaştır ve eşittir" dedik, kimseye kapılarımızı kapatmadık. 2014 yılından 2019 yılına kadar her yıl üstüne koyarak, her yıl daha çok çalışarak, üreterek, paylaşarak bugüne ulaştık. "Belediyecilik bizim işimizdir, belediyecilik sosyal demokratların işidir, belediyecilik Atatürkçülerin işidir" demiştik. Çankaya'da bunu bir kez daha kanıtladık. Şimdi artık belediyecilikte bir Çankaya modeli var. Bir dönemde bu ülke tarihinde, Çankaya tarihinde görülmemiş bir yatırım programını yaşama geçirdik. Ülkenin en zorlu dönemlerinde büyük çalışmalara imza attık. Aynı inanç ve kararlılıkla yolunda ve izinde yürüdüklerimizi asla unutmadan çalışmaya devam edeceğiz. İnançla, sevgiyle ve emekle yeni yılınızı kutluyorum. Hepimize ortaklaşacağımız güzel zamanlar diliyorum. Herkese bir 5 yıl daha çok daha fazla çalışacağımızın sözünü vererek, en güzel zamanların daha yaşanmadığı inancıyla, yeni yılın insanlığa, ülkemize, Çankaya'mıza sağlık, esenlik, mutluluk getirmesini diliyorum; içtenlikle tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyorum."

Kaynak: İHA