TFF'nin üst klasman hakemleri arasında yer alan ve Süper Lig'de birçok önemli maçı yöneten hakem Alper Ulusoy'u ismi çokça aratılıyor. Futbolseverler deneyimli hakemin hangi takımlı olduğunu ve diğer bilgilerini merak ediyor. Bu kapsamda internet arama motorlarında Alper Ulusoy kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Alper Ulusoy hangi takımlı? şeklinde sorular araştırılıyor. İşte cevaplar...

ALPER ULUSOY KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Alper Ulusoy 5 Ekim 1981 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Eğitim hayatına İzmir’de başlayan Ulusoy, lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite için Mühendislik bölümünde tercih etti ve bu bölümden mezun oldu. 40 yaşındaki Ulusoy'un hakemlik dışındaki asıl mesleği mimarlıktır.

1.70 boyundaki Alper Ulusoy, ilk süper lig maçını 2002 yılında oynanan Ankaragücü-Bursaspor maçı ile yönetti. Klasman olarak Süper Lig Hakemi olan ve şimdiye kadar 300'ün üzerinde maç sayısını yöneten Ulusoy, hakem olarak yönettiği maçların bazılarında taraftarların yoğun tepkisine de maruz kaldı.

ALPER ULUSOY HANGİ TAKIMLI?

Tüm hakemlerin verdiği kararlar çokça eleştirilirken bunun ardından taraftarlar da hakemlerin tuttuğu takımı merak ederek araştırmaya başlıyor. Bu yüzden hakem Alper Ulusoy'un tuttuğu takımlar da merak edilenler arasında. Alper Ulusoy'un tuttuğu takım net olarak bilinmemekle beraber, sosyal medyada yer alan haberlere göre deneyimli hakem Fenerbahçe'yi desteklemektedir.