Alperen Akar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alperen Akar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alperen Akar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alperen Akar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alperen Akar 9 Ekim 2005 tarihinde Canakkale şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alperen Akar Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alperen Akar, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alperen Akar'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alperen Akar Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alperenakar0/

Alperen Akar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alperen Akar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alperen Akar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alperen Akar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ocak 2023 yılında Erbaaspor

Alperen Akar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alperen Akar şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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