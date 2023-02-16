Alperen Caylak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alperen Caylak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alperen Caylak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alperen Caylak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alperen Caylak 8 Mayıs 2000 tarihinde Kastamonu şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Alperen Mehmet Çaylak şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alperen Caylak Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VoinFutbol yapmaktadır. Alperen Caylak, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 29 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Alperen Caylak'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alperen Caylak Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/caylakk37/

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Alperen Caylak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alperen Caylak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Alperen Caylak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alperen Caylak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağu 2017 yılında İstanbul U21

1 Temmuz 2019 yılında İstanbul U19

1 Haziran 2020 yılında İstanbulspor

25 Ocak 2021 yılında Karacabey Bld

30 Haziran 2021 yılında İstanbulspor

8 Eylül 2021 yılında Tepecik Spor

30 Haziran 2022 yılında İstanbulspor

29 Ağu 2022 yılında Karaköprü Bld

30 Haziran 2023 yılında İstanbulspor

Alperen Caylak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alperen Caylak şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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