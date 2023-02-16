Alperen Dogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alperen Dogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alperen Dogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alperen Dogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alperen Dogan 24 Ocak 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Alperen Doğan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alperen Dogan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alperen Dogan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hacettepe 1945 SK futbol takımında oynamaktadır. Hacettepe 1945 SK takımına 16 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Alperen Dogan'nin Hacettepe 1945 SK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alperen Dogan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adogan11/

Alperen Dogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alperen Dogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alperen Dogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alperen Dogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Beşiktaş U21

15 Ocak 2014 yılında Dikilitaş

29 Ağu 2014 yılında Eyüpspor

4 Ağu 2016 yılında Tepecik Spor

16 Ocak 2017 yılında Darıca GB

2 Ağu 2018 yılında İstanbulspor

15 Ağu 2018 yılında Düzcespor

3 Ocak 2019 yılında İstanbulspor

4 Ocak 2019 yılında Yeni Orduspor

30 Haziran 2019 yılında İstanbulspor

15 Temmuz 2019 yılında Turgutluspor

14 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

16 Ocak 2020 yılında Artvin Hopaspor

16 Eylül 2020 yılında Altındağ Spor

Alperen Dogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alperen Dogan şuan Hacettepe 1945 SK takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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