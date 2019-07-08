Alperen Duymaz kimdir? Bu soruyu internet üzerinde birçok kişi aratıyor. Ekranların aranan yüzlerinden biri olan Alperen Duymaz'a dair birçok şeyi özellikle genç kızlar merak ediyor. Peki Alperen Duymaz kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Detaylar haberimizde.

ALPEREN DUYMAZ KİMDİR? ASLEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Doğum Tarihi: 1992

Nereli: Ankara, Türkiye

Burcu: Akrep

Kilosu: 73 kg

Boyu: 1.83 cm

Eğitim Durumu: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü

Alperen Duymaz, 3 Kasım 1992 tarihinde Ankara'da doğdu.Şu anda Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro bölümünde eğitim almakta olup 2. sınıf öğrencisi olarak eğitimine devam etmektedir.

1.83 boya ve 74 kiloya sahip Duymaz'a modellik teklifi gelmesinin ardından Ankara'da modellik yapmaya başladı. Sonraki süreçte pek çok reklam filmlerinde rol aldı.

2015 yılına gelindiğinde Tatlı Küçük Yalancılar dizisinin deneme çekimlerine çağrıldı. Çekimler sonrasında kabul edilmesiyle birlikte Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Ardından Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizinin oyuncu kadrosunda yer alarak başarılı oyunculuğuyla da birlikte adından sıkça söz ettiren bir isim haline gelmiştir. Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Alperen Duymaz'ın rol arkadaşları olan Bensu Soral, Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi gibi isimlerle birlikte yüksek reyting getiren projede yer almıştır. Tatlı Küçük Yalancılar dizisinin bitmesinin ardından yeni bir projeyle daha izleyicisinin karşısına geçmiş ve Acı Aşk adlı dizinin oyuncu kadrosunda kendini göstermiştir.

Alperen Duymaz, Acı Aşk dizisiyle birlikte artık geniş bir kesim tarafından tanınmaya başlamıştır. Alperen Duymaz ikinci projesi olmasına rağmen burada oldukça başarılı bir performans sergileyerek herkesin beğenisini ve takdirini kazandı. Acı Aşk dizisinde Alperen Duymaz'ın rol arkadaşları olan Seçkin Özdemir, Erkan Can, Sezgi Sena Akay ve Hüseyin Avni Danyal gibi isimlerle birlikte çok konuşulan bir iş çıkarmıştır.

2016 yılında ise Kanal D ekranlarındaki yayın hayatına başlayan Bodrum Masalı adlı dizide Timuçin Esen, Şevval Sam, Murat Aygen, Hilmi Cem İntepe, Dilan Çiçek Deniz, Toprak Sağlam gibi güçlü isimlerle rol almaya başladı. Alperen Duymaz'ın Bodrum Masalı'nda Ateş rolüne hayat vermesi sonrasında ekranların aranan yüzü olma başarısına ulaştı.

ALPEREN DUYMAZ'IN YER ALDIĞI TV PROJELERİ

- Çukur (2017)

- Bodrum Masal (2016-2017)

- Acı Aşk (2015)