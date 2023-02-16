Alperen Emir Dikmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alperen Emir Dikmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alperen Emir Dikmen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alperen Emir Dikmen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alperen Emir Dikmen 3 Şubat 2003 tarihinde Burdur şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alperen Emir Dikmen Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProAthleta yapmaktadır. Alperen Emir Dikmen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kepez Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Kepez Belediyespor takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alperen Emir Dikmen'nin Kepez Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alperen Emir Dikmen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alperen Emir Dikmen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alperen Emir Dikmen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alperen Emir Dikmen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2022 yılında Kepez Belediye

30 Haziran 2023 yılında Antalyaspor U19

Alperen Emir Dikmen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alperen Emir Dikmen şuan Kepez Belediyespor takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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