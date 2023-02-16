Alperen Guner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alperen Guner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alperen Guner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alperen Guner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alperen Guner 25 Şubat 2001 tarihinde Sanliurfa şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alperen Guner Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alperen Guner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karaköprü Belediye Spor futbol takımında oynamaktadır. Karaköprü Belediye Spor takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alperen Guner'nin Karaköprü Belediye Spor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alperen Guner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alperengunerr_/

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Alperen Guner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alperen Guner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Alperen Guner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alperen Guner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Şanlıurfaspor

1 Temmuz 2021 yılında Karaköprü Bld

Alperen Guner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alperen Guner şuan Karaköprü Belediye Spor takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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