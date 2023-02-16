Alperen Keles kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alperen Keles Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alperen Keles adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alperen Keles Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alperen Keles 1 Kasım 1999 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Alperen Keleş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alperen Keles Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alperen Keles, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Erbaaspor futbol takımında oynamaktadır. Erbaaspor takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Alperen Keles'nin Erbaaspor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alperen Keles Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aalperenkeles/

Alperen Keles Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alperen Keles isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Alperen Keles Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alperen Keles futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2015 yılında Samsunspor Alt

1 Temmuz 2017 yılında Samsunspor U21

9 Ağu 2018 yılında Ç. Rizespor U21

11 Ekim 2019 yılında 1930 Bafra Spor

17 Eylül 2020 yılında Çengelköy

1 Eylül 2021 yılında Erbaaspor

Alperen Keles Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alperen Keles şuan Erbaaspor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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