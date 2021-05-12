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Alperen Şengün kimdir? Nereli ver kaç yaşında | Hangi takımlarda oynadı? | Alperen Şengün 2021 NBA draftında mı yer alacak?

Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın genç basketbolcusu Alperen Şengün dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Şengün açıklamasının ardından merak konusu oldu. Peki Alperen Şengün kimdir? Nereli ver kaç yaşında | Hangi takımlarda oynadı? | Alperen Şengün 2021 NBA draftında mı yer alacak? İşte detaylar...

Alperen Şengün kimdir? Nereli ver kaç yaşında | Hangi takımlarda oynadı? | Alperen Şengün 2021 NBA draftında mı yer alacak?

Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın genç basketbolcusu Alperen Şengün dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Şengün açıklamasının ardından merak konusu oldu. Peki Alperen Şengün kimdir? Nereli ver kaç yaşında | Hangi takımlarda oynadı? | Alperen Şengün 2021 NBA draftında mı yer alacak? İşte ayrıntılar...

ALPEREN ŞENGÜN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Alperen Şengün 25 Haziran 2002 yılında Giresun'da dünyaya geldi.

Profesyonel basketbolcu Şengün,  basketbol Süper Ligi ekiplerinden Beşiktaş forması giymektedir.

Alperen Şengün kimdir? Nereli ver kaç yaşında | Hangi takımlarda oynadı? | Alperen Şengün 2021 NBA draftında mı yer alacak?

ALPEREN ŞENGÜN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Basketbol kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol Kulübünde başladı. 2018-2019 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde Bandırma Kırmızı Basketbol Kulübü ile 29 maça çıktı ve 10.8 sayı, 6.8 ribaund, 1.2 asist ortalamalarını yakaladı. 2019-2020 sezonunda Teksüt Bandırma ile Basketbol Süper Ligi'nde 22 karşılaşmada süre alarak; 5 sayı ve 3.9 ribaund ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

Alperen Şengün kimdir? Nereli ver kaç yaşında | Hangi takımlarda oynadı? | Alperen Şengün 2021 NBA draftında mı yer alacak?

Türkiye millî basketbol takımında da forma giyen Alperen Şengün, 2020-2021 sezonu öncesinde genç bir kadro ile yapılanmaya giren Beşiktaş Basketbol Takımı ile 7 Ağustos 2020 tarihinde 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Alperen Şengün kimdir? Nereli ver kaç yaşında | Hangi takımlarda oynadı? | Alperen Şengün 2021 NBA draftında mı yer alacak?

ALPEREN ŞENGÜN 2021 NBA DRAFTINDA MI YER ALACAK?

Beşiktaş'ın ve Milli Takım'ın genç basketbolcusu Alperen Şengün, '2021 NBA Draft'ında yer alacağını açıkladı.

Alperen Şengün kimdir? Nereli ver kaç yaşında | Hangi takımlarda oynadı? | Alperen Şengün 2021 NBA draftında mı yer alacak?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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