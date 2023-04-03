Alpha Diounkou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alpha Diounkou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alpha Diounkou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alpha Diounkou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alpha Diounkou 10 Ekim 2001 tarihinde Sindone şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Senegal,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alpha Richard Diounkou Tecagne şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alpha Diounkou Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MagicPlayers yapmaktadır. Alpha Diounkou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Barcelona Atlètic futbol takımında oynamaktadır. FC Barcelona Atlètic takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alpha Diounkou'nin FC Barcelona Atlètic ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alpha Diounkou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alphadiounkou88/

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Alpha Diounkou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alpha Diounkou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Alpha Diounkou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alpha Diounkou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Man. City Alt.

1 Temmuz 2018 yılında Man City U18

1 Temmuz 2019 yılında Man City U23

30 Ağustos 2021 yılında Granada

31 Ağustos 2021 yılında San Fernando CD

30 Ocak 2022 yılında Granada

31 Ocak 2022 yılında Barcelona B

30 Haziran 2023 yılında Granada

Alpha Diounkou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alpha Diounkou şuan FC Barcelona Atlètic takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Alpha Diounkou Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Senegal U20 takımında 12 numaralı formasıyla 15 Mayıs 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

İspanya U17 takımında 2 numaralı formasıyla 17 Ocak 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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