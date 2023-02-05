Alpha Sissoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alpha Sissoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alpha Sissoko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alpha Sissoko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alpha Sissoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alpha Sissoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alpha Sissoko

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alpha Sissoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alpha Sissoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alpha Sissoko 7 Mart 1997 tarihinde Bondy şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Aslen Fransa,Mali uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alpha Nelson Sissoko şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alpha Sissoko Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 2SAgency yapmaktadır. Alpha Sissoko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Quevilly Rouen Métropole futbol takımında oynamaktadır. Quevilly Rouen Métropole takımına 30 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alpha Sissoko'nin Quevilly Rouen Métropole ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alpha Sissoko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alpha.n.s/

Alpha Sissokoboyu ve yaşı kaç

Alpha Sissoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alpha Sissoko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Alpha Sissoko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alpha Sissoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Clermont B

1 Temmuz 2018 yılında Clermont Foot

1 Temmuz 2019 yılında Saint-Étienne

17 Ocak 2020 yılında Le Puy Foot

30 Haziran 2020 yılında Saint-Étienne

30 Ocak 2022 yılında Quevilly Rouen

Alpha Sissoko kimdir

Alpha Sissoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alpha Sissoko şuan Quevilly Rouen Métropole takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

JA Drancy, Clermont Foot Auvergne 63 (2014-2016)

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Alpha Sissoko nereli

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