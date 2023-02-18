Alphonce Msanga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alphonce Msanga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alphonce Msanga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alphonce Msanga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alphonce Msanga 14 Haziran 2003 tarihinde doğmuştur. Tanzanya uyrukludur.Gerçek adı da Alphonce Mabula Msanga şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alphonce Msanga Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alphonce Msanga, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Spartak Subotica futbol takımında oynamaktadır. FK Spartak Subotica takımına 12 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Alphonce Msanga'nin FK Spartak Subotica ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Alphonce Msanga Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alphonce Msanga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alphonce Msanga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alphonce Msanga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2022 yılında Spartak

Alphonce Msanga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alphonce Msanga şuan FK Spartak Subotica takımında oynamakta ve 66 numaralı formayı giymektedir.

Alphonce Msanga Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tanzanya U17 takımında 6 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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