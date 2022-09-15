Alpi Diş ve Nişantaşı Üniversitesi ortak hastane kuruyor! Yönetim Kurulu Başkanları arasında anlaşma sağlandı!

Alpi Diş hastanesinden yapılan açıklamada; Nişantaşı Üniversitesiyle ortak bir üniversite hastanesi kuracaklarının müjdesi verildi.

Emine Özfalcı
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Alpi Diş ve Nişantaşı Üniversitesi ortak hastane kuruyor! Yönetim Kurulu Başkanları arasında anlaşma sağlandı!

Pendik'in gözde hastanelerinden olan Alpi Diş'ten yapılan açıklamaya göre Nişantaşı Üniversitesiyle birlikte üniversite hastanesi kurmaya hazırlanıyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Murat Şahin ile Nişantaşı Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Levent Uysal'ın anlaşma sağlaması sonucunda Alpi Diş-Nişantaşı Üniversitesi olarak ortak bir üniversite hastanesi kurulacağı kesinleşti.

Hastaneden gelen açıklama şu şekilde;

"Yönetim Kurulu Başkanımız Murat Şahin ile Nişantaşı Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Levent Uysal yüzde yüz mutabık kalarak anlaşma sağlamıştır . Bu anlaşma sonucunda Alpi Diş-Nişantaşı Üniversitesi olarak ortak bir üniversite hastanesi kuracağız.

Emekleri geçen Nişantaşı Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkanı Kurucusu Levent Uysal, Eski İstanbul Üniversitesi Dekanı ve Şuan ki Nişantaşı Üniversitesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Betül Tuncelli, Ana Bilim Başk. Prof. Dr. Fehmi Raif Erişen, Prof. Dr. Berna Tarım, Prof. Dr. Nail Öztaş’ a teşekkür ederiz. Herkese hayırlı olmasını diliyoruz. Kısa zaman içinde daha detaylı bilgi verilecektir."

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