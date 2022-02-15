Alpinist ne demek, TDK'ya göre Alpinist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alpinist ne demek? Alpinist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alpinist kelimesi. Peki alpinist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alpinist nedir, alpinist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALPİNİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alpinist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Alpinist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre alpinist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dağcı

