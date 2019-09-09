“Alpullu Yeni Turizm Konuları Deneyimliyor” projesinin imzaları atıldı

Trakya Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Turizmin Geliştirilmesi ve Çeşitlendirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Alpullu Belediyesi tarafından hazırlanan "Alpullu Yeni Turizm Konuları Deneyimliyor" Trakya Kalkınma Ajansı'ndan destek almaya hak kazandı.

Ajans merkezinde yapılan imza törenine Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan, belediye personeli ve ajans uzmanları katıldı. İmza töreni öncesi kısa bir açıklama yapan Genel Sekreter Şahin, kültürel ve geleneksel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında katkı sağlamanın çok anlamlı olduğuna vurgu yaparak, projenin hazırlanma aşamasında emeği geçenlere teşekkür etti. Açıklamanın ardından Trakya Kalkınma Ajansı adına Genel Sekreter Mahmut Şahin, Alpullu Belediyesi adına Başkan Erhan Ceylan proje sözleşmesini imzaladı.

Proje ile 1925 yılından bu yana gerçekleştirilmekte olan "Alpullu Şeker Kültür ve Müzik Festivali" geleneksel hale gelebilmesi için ekipmanlar, ses sistemi ile festival alanının düzenlenmesi ve festival kapsamında bölgenin temel değerleri arasında yer alan Roman gecesi ve Roman düğünü faaliyetinin de gerçekleştirilerek festival programının içeriğinin zenginleştirilmesi hedefleniyor. Bu sayede Alpullu'nun turizmden elde ettiği gelirin arttırılması ve bölgenin bir çekim ve cazibe merkezine dönüştürülmesi amaçlanıyor. Toplam bütçesi 318 bin 252 TL olan projenin 238 bin 689 TL'si TRAKYAKA tarafından karşılanacak.

Kaynak: İHA