"ALS Günü ve Babalar Günü" çifte mutluluk yaşatacak

İSTANBUL (AA) - HANİFE SEVİNÇ - ALS hastalığına farkındalık oluşturulması amacıyla her yıl 21 Haziran'da kutlanan Dünya ALS Günü, bu yıl Babalar Günü ile aynı zamana denk gelerek, çifte mutluluk yaşatacak.

Yürüyememe, elini, kolunu ve ayaklarını hareket ettirememe, konuşamama, çiğneyememe gibi çeşitli bulgularla seyreden ALS, nadir görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Türkiye'de her yıl 1.500 ila 3.000 arasındaki kişiye ALS tanısı konulurken, ülkede 6.000-8.000 civarında ALS hastası olduğu tahmin ediliyor.

Bu yıl Dünya ALS Günü, Babalar Günü ile aynı zamana denk geliyor. ALS-MNH Deneği de, iki önemli günün anısına babalarına hediye vermek isteyenleri derneğe bağışta bulunmaya çağırıyor.

Derneğe yapılacak bağışla elektronik ortamda hazırlanan "Benimbabam" sertifikası bağışçıya gönderiliyor. Sertifikayla hem babalara anlamlı bir hediye verilirken hem de ihtiyacı olan ALS hastasına destek olunabiliyor.

- ALS'li Gökçek'ten 21 Haziran mesajı

ALS MNH Derneği Başkanı eski Trabzonsporlu futbolcu İsmail Gökçek de ALS hastalığı ile 21 yıldır mücadele ediyor. Eşinin bakımını üstlendiği Gökçek, ilerleyen hastalığı nedeniyle konuşamıyor, ellerini ve ayaklarını kullanamıyor.

Kafasını hareket ettirerek bilgisayara komut veren, çipli gözlük sayesinde bilgisayara yazdıklarının sistem tarafından seslendirilmesiyle de iletişim sağlayabilen İsmail Gökçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki önemli günün aynı zamana gelmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Gökçek, 21 Haziran'ın önemine değinerek, şöyle devam etti:

"Hep düşünmüşümdür, neden 21 Haziran Dünya ALS Günü seçilmiş diye. Biliyorsunuz 21 Haziran yılın en uzun günü, en kısa gecesidir. Yine hasta olanlar ve hastasına bakanlar bilir ki hasta ve yakınları için geceler daha zor geçer. Bir an önce gün doğmasını bekler ki sıkıntılarına çözüm bulabilmek için umutlansınlar. Biz ALS hastaları için en uzun gün umudu ve sabrı temsil ediyor. En kısa gece ise, fazla umutsuzluğa kapılmamamız gerektiğini, günün yeni umutlara yelken açacağını gösteriyor. Ne durumda olursak olalım, hayata gülerek baktığımızı, nefes varsa umut da vardır anlayışıyla hareket ettiğimizin bilinmesini isterim."

Gökçek, her sene 21 Haziran'da hastalarla bir araya gelip onları mutlu edecek etkinlikler düzenlediklerini ifade ederek, ancak bu yıl koronavirüs nedeniyle online ortamda ALS Sempozyumu düzenlendiğini dile getirdi.

ALS-MNH Derneği YouTube hesabından sempozyumun takip edilebileceği belirten Gökçek, sempozyumun ardından saat 18.00'den itibaren sanatçıların ALS hastaları için şarkılar söyleyeceğini kaydetti.

Kaynak: AA