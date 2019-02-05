İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. SİYASET

  3. ALS, SMA hastalıklarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması kabul edildi

ALS, SMA hastalıklarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması kabul edildi

ALS, SMA ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarla ilgili araştırma komisyonu kurulması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

ALS, SMA hastalıklarıyla ilgili araştırma komisyonu kurulması kabul edildi

ALS, SMA ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıklarla ilgili araştırma komisyonu kurulması TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda ALS, SMA ve kesin tedavisi bilinmeyen diğer hastalıkların araştırılması amacıyla komisyon kurulması kabul edildi.

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.