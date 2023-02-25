Alsid Tafili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alsid Tafili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alsid Tafili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alsid Tafili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alsid Tafili 20 Ağustos 1987 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alsid Tafili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DD Management Group yapmaktadır. Alsid Tafili, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Tërbuni futbol takımında oynamaktadır. KF Tërbuni takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alsid Tafili'nin KF Tërbuni ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alsid Tafili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alsid Tafili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alsid Tafili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alsid Tafili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında KF Elbasani

1 Ocak 2008 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2008 yılında KF Tërbuni

1 Temmuz 2009 yılında KF Laçi

1 Ocak 2010 yılında KF Liria

1 Temmuz 2010 yılında KF Teuta

1 Temmuz 2011 yılında Panachaiki

1 Ocak 2012 yılında KF Liria

1 Ağustos 2012 yılında KF Vllaznia

1 Temmuz 2015 yılında FK Partizani

28 Ocak 2016 yılında KF Vllaznia

1 Temmuz 2019 yılında KF Liria

1 Eylül 2020 yılında KS Besa

13 Ocak 2022 yılında KF Tërbuni

Alsid Tafili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alsid Tafili şuan KF Tërbuni takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Alsid Tafili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arnavutluk U21 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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