Alt Hava Yuvarı ne demek, TDK'ya göre Alt Hava Yuvarı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alt hava yuvarı ne demek? Alt hava yuvarı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alt hava yuvarı kelimesi. Peki alt hava yuvarı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alt hava yuvarı nedir, alt hava yuvarı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALT HAVA YUVARI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alt hava yuvarı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alt hava yuvarı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dünyamızı kuşatan atmosferin 10 kilometre kalınlığında olan alt katmanı

