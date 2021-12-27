Alt Kavuşum ne demek, TDK'ya göre Alt Kavuşum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alt kavuşum ne demek? Alt kavuşum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alt kavuşum kelimesi. Peki alt kavuşum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alt kavuşum nedir, alt kavuşum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALT KAVUŞUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alt kavuşum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alt kavuşum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dünya, gezegen Güneş dizilişinde gezegenin konumu

