Alt Yapı Teknisyeni Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Çocuk Gelişimcisi/Çocuk Gelişim Uzmanı(Aile Danışma Merkezi) mesleği için “2269.12” kod olarak kullanılır iken Halk Oyunları Oyuncusu (Kütahya Yöresi Kadın Oyunları) mesleği için “2653.21” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre

Alt Yapı Teknisyeni Meslek Kodu “3112.08” olarak belirlenmiştir.

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