Talasgücü Belediyespor'da ameliyat olan başarılı futbolcusu Altan Güneş çalışmalara başladı.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 5.Grupta mücadele eden Talasgücü Belediyespor, ligin ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası özel bir hastanede başarılı bir operasyon geçiren Altan Güneş, sezonu kapattı. Sezonu kapatan ve ameliyat olduktan sonra yavaş yavaş çalışmalara başlayan Altan Güneş, 2019-2020 sezonuna hazır bir halde girmek için sıkı bir çalışma bir programı uygulanıyor.

Kaynak: İHA