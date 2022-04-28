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  3. Altaş Denizlispor 2 -1 Gençlerbirliği | Maç sonucu

Altaş Denizlispor 2 -1 Gençlerbirliği | Maç sonucu

Spor Toto 1.Lig'in 35. hafta maçında Altaş Denizlispor, evinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni Ömer Şişmanoğlu ve Djedje'nin attığı gollerle 2-1 yendi.

Altaş Denizlispor 2 -1 Gençlerbirliği | Maç sonucu

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge, Mehmet Şahan Yılmaz, Oğuz Kağan Çalışır

Altaş Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Lopes, Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Gökhan Süzen, Özer Özdemir (Dk. 83 Asım Hamzaçebi), İlhan Depe (Dk. 83 Erdal Akdari), Muhammed Gönülaçar, Mayi (Dk. 77 Bekir Turaç Böke), Djedje, Ömer Şişmanoğlu (Dk. 67 Emre Sağlık)

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Metehan Mert, Gökhan Gül, Ömürcan Artan (Dk. 81 Arda Kızıldağ), Muhammed Bayır, Musa Şahindere (Dk. 81 Rahmetullah Berişbek), Sallallich (Dk. 56 Aksel Aktaş), Tshibola, Barış Alıcı (Dk. 91 İlker Karakaş), Grechyshkin (Dk. 81 Eleke), Lima

Goller: Dk. 26 Barış Alıcı (Gençlerbirliği), Dk. 51 Ömer Şişmanoğlu, Dk. 79 Djedje (Altaş Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 45+1 Tshibola, Dk. 45+2 Lima, (Gençlerbirliği), Dk. 46 Gökhan Süzen, Dk. 51 Muhammed Gönülaçar, Dk. 75 Özer Özdemir (Altaş Denizlispor)

Altaş Denizlispor 2 -1 Gençlerbirliği | Maç sonucu Altaş Denizlispor 2 -1 Gençlerbirliği | Maç sonucu

Bölge Gündem Editör Ekibi
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