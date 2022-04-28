Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği maçı canlı izle | Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linki
Spor Toto 1.Lig'in 35. hafta maçında Altaş Denizlispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği maçı canlı izle | Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Altaş Denizlispor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği maçı canlı izle | Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...
ALTAŞ DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasındaki Altaş Denizlispor - Gençlerbirliği maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetiyor. Güzenge'nin yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Oğuz Kaan Çalışır yapıyor.
ALTAŞ DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE
ALTAŞ DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara geiyor.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
ALTAŞ DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
DENİZLİSPOR İLK 11
20. ABDULKADİR SÜNGER
2. TIAGO JORGE OLIVEIRA LOPES
10. ÖZER ÖZDEMİR
15. OĞUZ YILMAZ
22. LEO SCHWECHLEN
26. GÖKHAN SÜZEN
29. İLHAN DEPE
63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR
69. ULRICH KEVIN SELOM MAYI
77. ÖMER HASAN ŞİŞMANOĞLU
97. BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE
GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11
44. ÜBEYD ADIYAMAN
3. MUSA ŞAHİNDERE
7. SINTAYEHU SALLALICH
8. AARON TSHIBOLA
14. METEHAN MERT
17. BARIŞ ALICI
18. GÖKHAN GÜL
23. DMYTRO GRECHYSHKIN
27. ÖMÜRCAN ARTAN
33. MUHAMMED BAYIR
91. SANDRO CESAR CORDOVIL DE LIMA