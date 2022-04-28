Spor Toto 1.Lig ’de 35.hafta heyecanı sürüyor. Bu kapsamda Altaş Denizlispor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Bu doğrultuda Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği maçı canlı izle | Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ALTAŞ DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in 35.haftasındaki Altaş Denizlispor - Gençlerbirliği maçı 1 Mayıs 2022 Pazar günü Denizli Atatürk Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Mert Güzenge yönetiyor. Güzenge'nin yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Oğuz Kaan Çalışır yapıyor.

ALTAŞ DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI CANLI İZLE

ALTAŞ DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Zorlu mücadele TRT Spor kanalından dönüşümlü yayınla şifresiz, BeIN Connect'ten şifreli olarak ekranlara geiyor.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ALTAŞ DENİZLİSPOR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

DENİZLİSPOR İLK 11

20. ABDULKADİR SÜNGER

2. TIAGO JORGE OLIVEIRA LOPES

10. ÖZER ÖZDEMİR

15. OĞUZ YILMAZ

22. LEO SCHWECHLEN

26. GÖKHAN SÜZEN

29. İLHAN DEPE

63. MUHAMMED GÖNÜLAÇAR

69. ULRICH KEVIN SELOM MAYI

77. ÖMER HASAN ŞİŞMANOĞLU

97. BRICE FLORENTIN DJA DJEDJE

GENÇLERBİRLİĞİ İLK 11

44. ÜBEYD ADIYAMAN

3. MUSA ŞAHİNDERE

7. SINTAYEHU SALLALICH

8. AARON TSHIBOLA

14. METEHAN MERT

17. BARIŞ ALICI

18. GÖKHAN GÜL

23. DMYTRO GRECHYSHKIN

27. ÖMÜRCAN ARTAN

33. MUHAMMED BAYIR

91. SANDRO CESAR CORDOVIL DE LIMA