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  3. Altay 0 – 1 Galatasaray | Maç sonucu

Altay 0 – 1 Galatasaray | Maç sonucu

Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 34.hafta maçında Altay'a konuk olan Galatasaray, Kerem Aktürkoglu'nun 8.dakikada attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.

Altay 0 – 1 Galatasaray | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Altay-Galatasaray maçı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Karşılaşmanın 8. dakikasında Galatasaray öne geçti. Berkan Kutlu'nun pasıyla sol çapraz pozisyonda topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, dar açıda olmasına rağmen güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

11. dakikada sağ kanattan Pulgar'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde arka tarafta müsait durumdaki Nelsson'un kafa vuruşunda kaleci Lis topu kornere uzaklaştırdı.

20. dakikada hızlı gelişen Galatasaray atağında Kerem Aktürkoğlu'nun pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Gomis'in şutunda kaleci Lis'in de dokunduğu top kornere gitti.

42. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Thaciano'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümünü Galatasaray 1-0 önde bitirdi.

Altay 0 – 1 Galatasaray | Maç sonucu

Karşılaşmanın 64. dakikasında ceza sahası dışında topla buluşan Rodriguez'in şutunda top kaleci Muslera'da kaldı.

67. dakikada sol kanattan hızlı gelişen Altay atağında Poko'nun yaptığı ortada kale önünde araya giren Van Aanholt meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90+4. dakikada İbrahim Öztürk'ün indirdiği topu kafa vuruşuyla kaleye göndermek isteyen Poko'nun şutunda kaleci Muslera topu kornere attı.

Müsabaka Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Altay 0 – 1 Galatasaray | Maç sonucu

İKİNCİ YARININ AYRINTILARI GELECEK...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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