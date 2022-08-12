Altay 0 - 2 Samsunspor | Maç sonucu

Stat: Alsancak Mustafa Denizli Stadı

Hakemler: Cihan Aydın, Gökhan Memişoğlu, Erkan Akbulut

Altay: Ozan Evrim Özenç, Björkander, Ceyhan Gülselam, Eren Erdoğan, Tolga Ünlü (Dk. 90 Nurettin Küçükdeniz), Kutay Yokuşlu (Dk. 74 Murat Uluç), Salih Sarıkaya, Mehmet Gündüz (Dk. 61 Yusuf Tekin), Efe Sarıkaya, İbrahim Öztürk, Zeki Yıldırım

Yılport Samsunspor: Szumski, Alim Öztürk, Celil Yüksel (Dk. 78 Ali Ülgen) Fofana, Boldrin (Dk. 86 Ahmet Sağat), Zeki Yavru, Laura, Mucahit Albayrak, Yusuf Abdioğlu, Osman Çelik (Dk. 70 Yusuf Emre Gültekin), Harris (Dk. 70 Novikovas)

Goller: Dk. 22 Harris, Dk. 88 Ahmet Sağat (Yılport Samsunspor)

Sarı kart: Dk. 37 Kutay Yokuşlu (Altay)

Bu sezon Spor Toto 1. Lig'de ilk kez uygulanan Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin ilk uygulamasında Yılport Samsunspor'a gol kararı çıktı.

22. dakika da Fofana'nın soldan yaptığı ortaya Harris ayak koydu ve topu Altay filelerine gönderdi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağı kaldırınca maçın hakemi Cihan Aydın, VAR'a başvurdu. Yapılan inceleme sonucu Yılport Samsunspor'un golü verildi.