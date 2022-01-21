Altay 0–1 Konyaspor | Maç sonucu
Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Altay ile Konyaspor karşı karşıya geldi. Konuk ekip maçı 1-0 kazanmayı bildi.
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 23. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bu kapsamda Altay ile Konyaspor karşılaştı. Bu heyecan dolu maçta Konyaspor ikinci yarıda penaltıdan bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Altay: Lis, Tolga Ünlü, Björkander, Murat Akça (Dk. 90+1 Özgür Özkaya), Naderi, Kappel, Zeki Yıldırım (Dk. 61 Kazımcan Karataş), Ceyhun Gülselam (Dk. 73 Deniz Kadah), Rodriguez (Dk. 61 Thiam), Pinares, Ahmed Rayan (Dk. 73 Bamba)
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Barış Yardımcı (Dk. 90+1 Oğulcan Ülgün), Adil Demirbağ (Dk. 29 Musa Çağıran), Abdülkerim Bardakcı, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Endri Çekiçi (Dk. 64 Mpoku), Bytyqi, Ahmed Hassan
Gol: Dk. 68 Ahmed Hassan (Penaltıdan) (İttifak Holding Konyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 66 Pinares (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 45 Ceyhun Gülselam, Dk. 53 Kappel (Altay), Dk. 82 Sehic (İttifak Holding Konyaspor)