Süper Lig'de 36. hafta karşılaşmasında Altay ile Giresunspor takımları karşı karşıya geldi. Maç sonucu iki takımda berabere kalırken, arama motorlarında yer alan Altay 1–1 Giresunspor | Maç özeti konu başlığına haberimizde yer verdik. İşte maçın ilk ve ikinci yarısında yaşananlar...

ALTAY 1–1 GİRESUNSPOR | MAÇ ÖZETİ

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Björkander, Thiam, Kazımcan Karataş, Zeki Yıldırım, Poko, Thaciano, Kappel, Rodriguez, Ahmed Rayan

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru, Alexis Perez, Sergen Piçinciol, Emre Taşdemir, Muhammed Gümüşkaya, Traore, Flavio, Diabate, Chiquinho, Umut Nayir

Gol: Dk. 28 Umut Nayir (GZT Giresunspor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Alexis Perez, Dk. 21 Emre Taşdemir (GZT Giresunspor)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasındaki Altay-GZT Giresunspor maçının ilk yarısını konuk ekip, 1-0 önde bitirdi.

13. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kappel'in şutunda kaleciden dönen topu Ahmed Rayan tamamlamak istedi, araya giren savunma oyuncuları pozisyonu uzaklaştırdı.

28. dakikada GZT Giresunspor, VAR incelemesinin ardından öne geçti. Sağ kanattan Diabate'nin yaptığı ortada ceza sahasındaki Muhammed'in kafa vuruşuyla kaleye göndermek istediği top, kaleci Cihan'dan döndü. Topla buluşan Flavio'nun aktardığı meşin yuvarlağa dokunan kale önündeki Umut Nayir'in vuruşunda, kaleci Cihan bir kez daha topa müdahale etti. Oyunu devam ettiren hakem Cüneyt Çakır, daha sonra VAR'ın meşin yuvarlağın çizgiyi geçtiğini tespit etmesi üzerine gol kararı verdi: 0-1

36. dakikada sol kanattan Rodriguez'in verdiği pasla ceza sahası dışında topla buluşan Ahmed Rayan'ın attığı şutta direğe de çarpan meşin yuvarlak auta gitti.

İlk 45 dakikalık bölüm, GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Altay: Cihan Topaloğlu, Cebrail Karayel, Björkander, Thiam, Kazımcan Karataş (Dk. 58 Eren Erdoğan), Zeki Yıldırım (Dk. 83 Nurettin Küçükdeniz), Poko, Thaciano, Kappel, Rodriguez, Ahmed Rayan (Dk. 58 Erdem Özcan)

GZT Giresunspor: Onurcan Piri, Zeki Yavru (Dk. 71 Hayrullah Bilazer), Alexis Perez, Sergen Piçinciol, Emre Taşdemir (Dk. 62 Aziz Eraltay), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 62 Serginho) Traore, Flavio, Diabate, Chiquinho, Umut Nayir

Goller: Dk. 28 Umut Nayir (GZT Giresunspor), Dk. 60 Kappel (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 8 Alexis Perez, Dk. 21 Emre Taşdemir, Dk. 61 Sergen Piçinciol, Dk. 89 Aziz Eraltay (GZT Giresunspor), Dk. 88 Björkander (Altay)

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Altay ile GZT Giresunspor 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Altay beraberliği sağladı. Sağ kanattan Cebrail'in yaptığı ortada ceza sahasındaki Kappel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.

87. dakikada sol kanattan Rodriguez'in kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Thaciano'nun kafa vuruşunda, direğe çarpan top auta gitti.

Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.