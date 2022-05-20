Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal seksi kırmızı bikinisiyle yürek hoplattı! Eşiyle özel anlarını paylaştı! “Kocasındaki genişlik Konya Ovası’nda yok!”TikTok fenomeni Özgür Balakar yürekleri ağza getirdi! Deniz kızı kostümüyle kendini boğazın derinliklerine atıp boğuldu! "Bu resmen intihar!"Süper Loto sonuçları 22 Mayıs 2022 Pazar | 22.05.2022 Süper Loto Sonuç sorgulama ekranı22 Mayıs 2022 Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları | 22.05.2022 Şans Topu çekiliş sonuçları ekranıSon dakika! 22 Mayıs 2022 Pazar Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosuEmeklilikte Yaşa Takılanlar son durum nedir? EYT nedir? EYT çıkacak mı, çıkarsa kimler emekli olacak?Bakan Soylu duyurdu! "İstanbul'da 590 kilogram uyuşturucu yakalandı"Fatih Karagümrük – Alanyaspor maçı canlı izle | Fatih Karagümrük – Alanyaspor maçı Bein Sports HD 2 canlı yayın izle linkiBaşakşehir – Trabzonspor maçı canlı izle | Başakşehir – Trabzonspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linki"En güvendiğiniz siyasetçi kim?" sorusu ASAL Araştırma anketiyle sonuç buldu! Vatandaşın tercihi yine şaşırtmadı! O isim dipleri gördü!
İstanbul24 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Altay 2 – 4 Kasımpaşa | Maç sonucu

Altay 2 – 4 Kasımpaşa | Maç sonucu

Spor Toto Süper Lig’in son haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Altay, rakibine 4-2 mağlup oldu.

Altay 2 – 4 Kasımpaşa | Maç sonucu

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada soldan kullanılan uzun taç atışında kale önünde topu kontrol eden Poko, pasını Ceyhun’a vermek istedi ancak defans tehlikeyi önledi.
31. dakikada Martin Rodriguez’in soldan kullandığı kornerde top direğe çarparak auta gitti.
35. dakikada ceza yayının sol çaprazından Valentin Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1
42. dakikada Valentin Eysseric ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Umut Bozok kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
45+1. dakikada Ceyhun’un sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde kafa vuran İbrahim Öztürk, topu kaleye gönderdi. 1-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Fall’un ceza sahası sağ çaprazından içeriye çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Eysseric, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3
63. dakikada Hajradinovic’in sağ kanattan ortasında kalenin sağ çaprazında topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-4
80. dakikada kornerden gelen topa Travnik, ceza sahası içinde elle müdahalede bulununca hakem penaltı noktasını gösterdi.
81. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kappel, topu kaleye gönderdi. 2-4

Altay 2 – 4 Kasımpaşa maç sonucu

Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Çağdaş Altay xx, Mehmet Kısal xx, Samet Çavuş xx
Altay: Cihan Topaloğlu x, Eren Erdoğan xx (Onur Efe dk. 85 ?), Efe Sarıkaya x, İbrahim Öztürk xx (Tugay Gündem dk. 82 ?), Ceyhun Gülselam x, Martin Rodriguez x (Nurettin Küçükdeniz dk. 60 xx), Thaciano xx, Andre Poko xx, Khaly Thiam x, Leandro Kappel xx, Kazımcan Karataş x (Erdem Özcan dk.74 x)
Yedekler: Mustafa Çalışkan, Ozan Evrim Özenç

Altay 2 – 4 Kasımpaşa maç sonucu

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Jeffrey Bruma xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Florent Hadergjonaj xx, Haris Hajradinovic xx (Tunay Torun dk. 90 ?), Valentin Eysseric xxx (Michal Travnik dk. 70 x), Doğucan Haspolat xx, Harun Akaydın x (Rayane Aabid dk. 46 xx), Umut Bozok xx, Jackson Muleka xx (Berat Kalkan dk. 89 ?), Mamadou Fall xx (Ahmet Engin dk. 71 x)
Yedekler: Yunus Emre Şentürk, Eren Elmalı, Tomas Brecka, Awer Mabil
Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Altay 2 – 4 Kasımpaşa maç sonucu

Goller: Valentin Eysseric (dk. 35 ve 50), Umut Bozok (dk. 42 ve 63) (Kasımpaşa), İbrahim Öztürk (dk. 45+1), Kappel (dk. 81) (Pen.) (Altay)
Sarı kart: Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
1
1
0
1
1
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT