Altay 2 – 4 Kasımpaşa | Maç sonucu

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada soldan kullanılan uzun taç atışında kale önünde topu kontrol eden Poko, pasını Ceyhun’a vermek istedi ancak defans tehlikeyi önledi.

31. dakikada Martin Rodriguez’in soldan kullandığı kornerde top direğe çarparak auta gitti.

35. dakikada ceza yayının sol çaprazından Valentin Eysseric'in kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1

42. dakikada Valentin Eysseric ile duvar pası yaparak ceza sahasına giren Umut Bozok kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

45+1. dakikada Ceyhun’un sağ kanattan yaptığı ortaya kale önünde kafa vuran İbrahim Öztürk, topu kaleye gönderdi. 1-2

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Fall’un ceza sahası sağ çaprazından içeriye çevirdiği topla penaltı noktası üzerinde buluşan Eysseric, kalecinin solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-3

63. dakikada Hajradinovic’in sağ kanattan ortasında kalenin sağ çaprazında topla buluşan Umut Bozok, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-4

80. dakikada kornerden gelen topa Travnik, ceza sahası içinde elle müdahalede bulununca hakem penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada penaltı vuruşunu kullanan Kappel, topu kaleye gönderdi. 2-4

Stat: Alsancak Mustafa Denizli

Hakemler: Çağdaş Altay xx, Mehmet Kısal xx, Samet Çavuş xx

Altay: Cihan Topaloğlu x, Eren Erdoğan xx (Onur Efe dk. 85 ?), Efe Sarıkaya x, İbrahim Öztürk xx (Tugay Gündem dk. 82 ?), Ceyhun Gülselam x, Martin Rodriguez x (Nurettin Küçükdeniz dk. 60 xx), Thaciano xx, Andre Poko xx, Khaly Thiam x, Leandro Kappel xx, Kazımcan Karataş x (Erdem Özcan dk.74 x)

Yedekler: Mustafa Çalışkan, Ozan Evrim Özenç

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Kasımpaşa: Erdem Canpolat xx, Jeffrey Bruma xx, Mehmet Feyzi Yıldırım xx, Florent Hadergjonaj xx, Haris Hajradinovic xx (Tunay Torun dk. 90 ?), Valentin Eysseric xxx (Michal Travnik dk. 70 x), Doğucan Haspolat xx, Harun Akaydın x (Rayane Aabid dk. 46 xx), Umut Bozok xx, Jackson Muleka xx (Berat Kalkan dk. 89 ?), Mamadou Fall xx (Ahmet Engin dk. 71 x)

Yedekler: Yunus Emre Şentürk, Eren Elmalı, Tomas Brecka, Awer Mabil

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Valentin Eysseric (dk. 35 ve 50), Umut Bozok (dk. 42 ve 63) (Kasımpaşa), İbrahim Öztürk (dk. 45+1), Kappel (dk. 81) (Pen.) (Altay)

Sarı kart: Doğucan Haspolat (Kasımpaşa)