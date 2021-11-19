2022 Dünya Kupası Elemeleri kapsamında lige verilen Milli aranın tamamlanmasıyla birlikte gözler yeniden Süper Lig'deki müsabakalara çevrildi. Bu kapsamda ligin 13. haftasında Altay ile Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Bu zorlu karşılaşmayı takip etmek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Altay - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sorularını araştırıyor. İşte cevaplar...

ALTAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Altay - Adana Demirspor maçı 21 Kasım 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. İki takımın da galibiyet hedefiyle sahaya çıkacağı bu zorlu müsabaka İzmir'de, Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

ALTAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Altay - Adana Demirspor maçı Bein Sports 3 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Bein Sports 3, Digiturk 79, Kablo TV 234 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALTAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Altay - Adana Demirspor maçını hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Göçek'in yardımcılıklarını Murat Ergin Gözütok ve Deniz Caner Özaral yapacak. Maçın dördüncü hakemi olarak ise Çağdaş Altay görev alacak.