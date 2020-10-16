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Altay - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

TFF 1. Lig'de 5. hafta maçları başlıyor. Altay - Adana Demirspor 5. hafta mücadelesinde galibiyet için sahaya çıkıyor. Peki, Altay - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

Altay - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi?

TFF 1. Lig'de milli aranın ardından futbol heyecanı yeniden başlıyor. 5. hafta maçlarının oynanacağı Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri, seyirciler futbola doyacak. Haftanın ilk maçlarından birisi Altay - Adana Demirspor arasında oynanacak. Ev sahibi Altay, ligde 4 maçlık serüvende topladığı 7 puanla 6. sırada bulunuyor. Adana Demirspor bu sezon Süper Lig'e yükselme mücadelesinde çıktığı ilk 4 maçta 8 puan toplayarak 4. sırada yerini aldı. Peki, Altay - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifreli mi? Detaylar haberimizde...

ALTAY - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan Altay - Adana Demirspor mücadelesi 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak. Zorlu mücadele, hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından yönetilecek. Mustafa Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını ise Mehmet Emin Tuğral ve Kemal Mavi üstlenecek. 

HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ?

TFF ve TRT arasında yapılan yayın hakları anlaşmasının ardından tüm TFF 1. Lig maçları bu sezon boyunca TRT ekranların naklen ve şifresiz yayınlanacak. Altay - Adana Demirspor mücadelesi de Cumartesi saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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