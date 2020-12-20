Altay - Akhisarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 15. hafta maçında Altay, Akhisarspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 15. hafta maçında Altay, Akhisarspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Altay ve Akhisarspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 15. hafta maçında Altay sahasında Akhisarspor ile 19.12.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Altay - Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Altay Akhisarspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
19.12.2020 19:00
Altay Akhisarspor Maçının Hakemleri
Bülent Birincioğlu(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Cemil Tunç(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Özbulut(dördüncü Hakem)
Altay İlk 11
35. Cihan Topaloğlu, 53. Lokman Gör, 4. Tolga Ünlü, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 89. Erhan Çelenk, 5. Berkay Sülüngöz, 88. Özgür Özkaya, 29. Khaly Iyane Thıam, 23. Harun Alpsoy, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın
Yedekler
99. Ozan Evrim Özenç, 38. İbrahim Öztürk, 14. Yılmaz Özeren, 25. Rıdvan Şimşek, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 17. Ziya Alkurt, 77. Jasmın Scuk, 20. Kazımcan Karataş, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak
Teknik Sorumlu
Yücel İldiz
Goller
Adrıen Danıel Karoly Regattın,36.dk (p), Khaly Iyane Thıam,81.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Berkay Sülüngöz 80.dk
Oyundan Çıkanlar
Erhan Çelenk 89.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 59.dk, Harun Alpsoy 35.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 89.dk
Oyuna Girenler
Jasmın Scuk 89.dk, Ziya Alkurt 59.dk, Yılmaz Özeren 35.dk, Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 89.dk
Akhisarspor İlk 11
1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 61. Kadir Keleş, 74. Doğukan Nelik
Yedekler
45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 48. Halil İbrahim Karavuş, 70. Göksu Mutlu, 77. Turhan Kaya
Teknik Sorumlu
Mesut Dilsöz
Goller
Çekdar Orhan,7.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Onurcan Güler 87.dk, Sarı Kart Mılan Lukac 82.dk, Sarı Kart Avdıja Vrsajevıc 13.dk, Sarı Kart Irfan Hadzıc 80.dk
Oyundan Çıkanlar
Irfan Hadzıc 84.dk
Oyuna Girenler
Mert Efe Çölbeyi 84.dk
TFF 1. Lig 15.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|15
|8
|3
|4
|22
|12
|27
|10
|2
|Tuzlaspor
|13
|8
|3
|2
|22
|16
|27
|6
|3
|Altınordu
|14
|8
|3
|3
|21
|16
|27
|5
|4
|Altay
|14
|8
|2
|4
|26
|13
|26
|13
|5
|Giresunspor
|14
|7
|5
|2
|19
|13
|26
|6
|6
|Samsunspor
|14
|6
|6
|2
|19
|14
|24
|5
|7
|Adana Demirspor
|13
|6
|4
|3
|22
|12
|22
|10
|8
|İstanbulspor
|12
|6
|3
|3
|19
|12
|21
|7
|9
|Bursaspor
|14
|6
|2
|6
|25
|23
|20
|2
|10
|Bandırmaspor
|15
|5
|3
|7
|18
|18
|18
|0
|11
|Menemenspor
|14
|3
|6
|5
|16
|20
|15
|-4
|12
|Balıkesirspor
|14
|4
|3
|7
|16
|22
|15
|-6
|13
|Ümraniyespor
|14
|3
|5
|6
|14
|22
|14
|-8
|14
|Boluspor
|13
|3
|4
|6
|13
|15
|13
|-2
|15
|Akhisarspor
|14
|3
|4
|7
|12
|21
|13
|-9
|16
|Adanaspor
|10
|3
|3
|4
|14
|14
|12
|0
|17
|Ankaraspor
|14
|2
|3
|9
|8
|22
|9
|-14
|18
|Eskişehirspor
|15
|0
|6
|9
|9
|30
|6
|-21
TFF 1. Lig 15.Hafta Fikstür
|19.12.2020
|Eskişehirspor
|2-2
|Menemenspor
|19.12.2020
|Altay
|2-1
|Akhisarspor
|19.12.2020
|Ankara Keçiörengücü
|2-1
|Balıkesirspor
|19.12.2020
|Bandırmaspor
|2-1
|Osmanlıspor FK
|20.12.2020
|İstanbulspor
|Bursaspor
|20.12.2020
|Ümraniyespor
|Adanaspor
|21.12.2020
|Adana Demirspor
|Tuzlaspor
|21.12.2020
|Samsunspor
|Boluspor
|21.12.2020
|Giresunspor
|Altınordu