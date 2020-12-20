Altay - Akhisarspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 15. hafta maçında Altay, Akhisarspor ile karşılaştı. maç 2-1 sona erdi. Altay ve Akhisarspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 15. hafta maçında Altay sahasında Akhisarspor ile 19.12.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak. Altay - Akhisarspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz. Altay Akhisarspor Maçının Özeti için Tıklayın Altay Akhisarspor Maçının Künyesi STADYUM BİLGİSİ Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

19.12.2020 19:00

Altay Akhisarspor Maçının Hakemleri

Bülent Birincioğlu(hakem), Muhammet Yumak(1. Yardımcı Hakem), Cemil Tunç(2. Yardımcı Hakem), Gökhan Özbulut(dördüncü Hakem)

Altay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 53. Lokman Gör, 4. Tolga Ünlü, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 89. Erhan Çelenk, 5. Berkay Sülüngöz, 88. Özgür Özkaya, 29. Khaly Iyane Thıam, 23. Harun Alpsoy, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın

Yedekler

99. Ozan Evrim Özenç, 38. İbrahim Öztürk, 14. Yılmaz Özeren, 25. Rıdvan Şimşek, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 17. Ziya Alkurt, 77. Jasmın Scuk, 20. Kazımcan Karataş, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

Adrıen Danıel Karoly Regattın,36.dk (p), Khaly Iyane Thıam,81.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Berkay Sülüngöz 80.dk

Oyundan Çıkanlar

Erhan Çelenk 89.dk, Adrıen Danıel Karoly Regattın 59.dk, Harun Alpsoy 35.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 89.dk

Oyuna Girenler

Jasmın Scuk 89.dk, Ziya Alkurt 59.dk, Yılmaz Özeren 35.dk, Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 89.dk

Akhisarspor

Akhisarspor İlk 11

1. Mılan Lukac, 2. Avdıja Vrsajevıc, 3. Alperen Babacan, 4. Rajko Rotman, 7. Musa Nizam, 8. Ali Kaan Güneren, 9. Irfan Hadzıc, 10. Çekdar Orhan, 11. Onurcan Güler, 61. Kadir Keleş, 74. Doğukan Nelik

Yedekler

45. Halil Yeral, 6. Bora Yılmaz, 23. Berat Onur Pınar, 27. Gökmen Aydoğdu, 30. Yavuz Serkan Özbakan, 35. Mert Efe Çölbeyi, 48. Halil İbrahim Karavuş, 70. Göksu Mutlu, 77. Turhan Kaya

Teknik Sorumlu

Mesut Dilsöz

Goller

Çekdar Orhan,7.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Onurcan Güler 87.dk, Sarı Kart Mılan Lukac 82.dk, Sarı Kart Avdıja Vrsajevıc 13.dk, Sarı Kart Irfan Hadzıc 80.dk

Oyundan Çıkanlar

Irfan Hadzıc 84.dk

Oyuna Girenler

Mert Efe Çölbeyi 84.dk

TFF 1. Lig 15.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Ankara Keçiörengücü 15 8 3 4 22 12 27 10 2 Tuzlaspor 13 8 3 2 22 16 27 6 3 Altınordu 14 8 3 3 21 16 27 5 4 Altay 14 8 2 4 26 13 26 13 5 Giresunspor 14 7 5 2 19 13 26 6 6 Samsunspor 14 6 6 2 19 14 24 5 7 Adana Demirspor 13 6 4 3 22 12 22 10 8 İstanbulspor 12 6 3 3 19 12 21 7 9 Bursaspor 14 6 2 6 25 23 20 2 10 Bandırmaspor 15 5 3 7 18 18 18 0 11 Menemenspor 14 3 6 5 16 20 15 -4 12 Balıkesirspor 14 4 3 7 16 22 15 -6 13 Ümraniyespor 14 3 5 6 14 22 14 -8 14 Boluspor 13 3 4 6 13 15 13 -2 15 Akhisarspor 14 3 4 7 12 21 13 -9 16 Adanaspor 10 3 3 4 14 14 12 0 17 Ankaraspor 14 2 3 9 8 22 9 -14 18 Eskişehirspor 15 0 6 9 9 30 6 -21

TFF 1. Lig 15.Hafta Fikstür