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Altay - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 15. hafta heyecanı başlıyor. 15. haftada oynanacak olan Altay - Akhisarspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. Peki, Altay - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Altay - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de 15. hafta heyecanı yaşanıyor. Ligde bu hafta oynanacak olan tüm maçların detaylarını haberlerimizde bulabilirsiniz. 15. haftada karşılaşacak olan Altay - Akhisarspor maçına dair merak edilenleri bu haberimizde yanıtladık. Bu sezon, ligde 13 maça çıkan Altay, 23 puanla ligin 6. sırasında bulunuyor. Akhisarspor ise 13 maçta 13 puan toplayarak 15. sırada yerini aldı. Bu ligde Altay evinde 3 maçtır kaybetmiyor. Bu ligde Akhisarspor deplasmanda 3 maçtır kaybediyor, toplamda 4 maçtır kaybediyor, toplamda 5 maçtır kazanamıyor. Peki, Altay - Akhisarspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar... 

ALTAY-AKHİSARSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

 Altay ve Akhisarspor arasında oynanacak olan 15. hafta maçı, 19 Aralık Cumartesi günü saat 19.00'da Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda başlayacak. Karşılaşmayı hakem, Bülent Birincioğlu yönetecek. Bülent Birincioğlu'nun yardımcılıklarını ise Muhammet Yumak ve Cemil Tunç üstlenecek. Mücadele, Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Ligde oynanacak olan Altay - Akhisarspor maçını da Cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor'dan takip edebilirsiniz. 

Onur Çelik
Spor Editörü


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