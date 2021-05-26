TFF 1.Lig'den Adana Demirspor ve Giresunspor'un ardından çıkacak üçüncü takımın belirleneceği play - off finalinde Gençlerden kurulu kadrosu ile adından uzun yıllardan söz ettiren Altınordu, Süper Lig hasretine son vermeyi amaçlayan Altay karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadyumunda saat 20.00'de başlayacak olan mücadeleyi Hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Bu kapsamda maçı canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler de internet arama motorlarında Altay - Altınordu play-off final maçı canlı izle linki | TRT Spor canlı yayın izle şeklinde araştırmalarda bulunuyorlar.

ALTAY - ALTINORDU PLAY-OFF FİNAL MAÇI CANLI İZLE LİNKİ | TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE

Altay ile Altınordu arasında oynanacak olan TFF 1.Lig play - off final müsabakasını Bein Sports 2 kanalından şifreli, TRT Spor'dan ise şifresiz olarak futbolseverler izleyebilecekler.

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ALTINORDU EMEKLERİNİNİ MEYVESİNİ ALMA PEŞİNDE

Süper Lig'e 1969-1970 sezonunda veda ettikten sonra bir daha dönemeyen Altınordu, ilk kez mücadele ettiği play-off'ta finale yükselmeyi başardı. İzmir temsilcisi, 1965-1966'da Macar teknik direktör Ignace Molnar yönetiminde o dönemki adıyla 2. Lig'den 1. Lig'e çıkmıştı.

Altınordu'yu TFF 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyon yapan ve aralıksız 9 yıldır takımın başında olan teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yarın takımının galip gelmesi halinde ilk kez bir takımı Süper Lig'e taşıyacak.

ALTAY, 18 YILLIK HASRETE SON VERMEYİ İSTİYOR

2002-2003'te Süper Lig'e veda ettikten sonra TFF 3. Lig'e kadar gerilemesine rağmen tekrar TFF 1. Lig'e çıkan Altay, yarın play-off'taki şanssızlığını kırmak için mücadele edecek.

Süper Lig için daha önce 5 kez play-off oynayan ve 2 defa finalde kaybeden Altay, tek devreli lig usulüyle oynanan 2009-2010'da da son maçta Süper Lig vizesi alamamıştı.

Siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 kez 1983-1984'te Coşkun Süer, 1990-1991'de Behiç Funda ve 2001-2002'de Reha Kapsal yönetiminde Süper Lig'e çıktı.

Daha önce 2012-2013 sezonunda Çaykur Rizespor'u Süper Lig'e çıkaran Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, ilk 3 takımın Süper Lig vizesi aldığı ve play-off sisteminin olmadığı 2003-2004'te Manisaspor'la ligi 4. sırada bitirmişti. Tecrübeli teknik direktör 2016-2017'deki play-off finalinde Eskişehirspor'un başında bir diğer İzmir temsilcisi Göztepe'ye penaltı atışları sonucunda yenilerek Süper Lig'e yükselemedi.

İKİ TAKIM 31.KEZ KARŞILAŞACAK

TFF 1. Lig play-off finalinde yarın karşılaşacak İzmir'in köklü kulüpleri Altınordu ile Altay, profesyonel liglerde ilk olarak Milli Lig'de 28 Kasım 1959'da Alsancak Stadı'nda karşılaştı.

Müsabakayı 4-1 kazanan Altınordu, rakibiyle profesyonel liglerde şimdiye kadar 18'i Süper Lig, 10'u 1. Lig ve 2'si de 2. Lig olmak üzere 30 maçta karşılaştı. Bu müsabakalarda siyah-beyazlı ekibe karşı 13 galibiyeti bulunan Altınordu, 9 maçta yenilirken 8 karşılaşma da berabere tamamlandı.

Altınordu'nun 38 gol attığı karşılaşmalarda Altay 32 gol üretti. Altınordu maçlarında Altay adına en fazla gol atan isim konumundaki son 3 sezonun gol kralı Marco Paixao, Altınordu'ya karşı oynadığı 6 maçta 7 gol atarak tüm müsabakalarda fileleri havalandırdı.

Altay filelerine 4 gol bırakan Arif Gümüşçeviren'in en golcü isim konumundaki Altınordu'da mevcut isimlerden Ahmet Dereli Altay'a karşı 2 golü bulunuyor.

FİNAL ALTINCI KEZ İSTANBUL'DA OYNANACAK

Bu sezon 26. kez uygulanan play-off sisteminde Süper Lig'e çıkacak son takım 2007-2008, 2009-2010, 2013-2014, 2014-2015, 2018-2019 sezonlarının ardından 6. defa İstanbul'da belirlenecek. 2009-2010'da tek devreli lig usulüyle oynanan play-off'un son maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Altay'la 2-2 berabere kalan Konyaspor Süper Lig vizesi almıştı.

İstanbul'un dışında Ankara'nın 8 defa ev sahipliği yaptığı play-off finalleri 4 kez Antalya'da, 3 defa Konya'da, ikişer kez Eskişehir ve İzmir'de, bir defa da Bursa'da oynanmıştı.