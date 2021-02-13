Altay - Ankara Keçiörengücü Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 21. hafta maçında Altay, Ankara Keçiörengücü ile mücadele etti. Karşılaşma 0-4 sona erdi. Altay ve Ankara Keçiörengücü karşılaşmasında taraftarlar maçın sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özetine, karşılaşma sonrasında oluşan Puan durumuna ve maç sonucuna haberimizin detaylarında ulaşabilirsiniz.

TFF 1. Lig'da 21. hafta maçında Altay sahasında Ankara Keçiörengücü ile 13.02.2021 19:00'da karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu stadında oynanan karşılaşmada mücadelenin heyecanı en üst düzeyde yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak...

Altay - Ankara Keçiörengücü Maç Sonucu ne oldu?

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Altay - Ankara Keçiörengücü Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu

MAÇININ TARİHİ VE SAATİ

13.02.2021 19:00

Altay Ankara Keçiörengücü Maçının Hakemleri

Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Murat Şener(1. Yardımcı Hakem), Suat Güz(2. Yardımcı Hakem), Tarık Güldal(dördüncü Hakem)

Altay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 38. İbrahim Öztürk, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 5. Berkay Sülüngöz, 25. Rıdvan Şimşek, 27. Mehmet Erdem Uğurlu, 29. Khaly Iyane Thıam, 77. Jasmın Scuk, 67. Zeki Yıldırım, 89. Erhan Çelenk, 7. Leandro Deyrınıo Kappel

Yedekler

99. Ozan Evrim Özenç, 83. Jose Marcıo Da Costa, 53. Lokman Gör, 8. Yekta Kurtuluş, 17. Ziya Alkurt, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 63. Deniz Kadah, 30. Eren Erdoğan, 20. Kazımcan Karataş, 3. Yusuf Tekin

Teknik Sorumlu

Osman Özköylü

Ankara Keçiörengücü

Ankara Keçiörengücü İlk 11

71. Metin Uçar, 44. Mert Kula, 23. Fatih Selimhan Solmaz, 28. Soner Gönül, 2. Mehmet Tayfun Dingil, 5. Süleyman Olgun, 18. Kamal Issah, 25. Uğur Utlu, 53. Barış Alper Yılmaz, 77. Cem Ekinci, 90. Emeka Frıday Eze

Yedekler

13. Muhammed Birkan Tetik, 16. Ogün Bayrak, 33. Haşim Arda Sarman, 45. Famoussa Kone, 17. Boubacar Dıalıba Dıabang, 55. Edın Hamıdovıc, 7. Melik Derin, 88. Ilır Mustafa, 14. İrfan Akgün

Teknik Sorumlu

Hamdi Yılmaz

MAÇ SONUCU

Ankara Keçiörengücü Altay'ı evinde 4 - 0 mağlup etti.

TFF 1. Lig 21.hafta Puan Durumu

Takım O G B M A Y P Av 1 Giresunspor 20 13 5 2 32 14 44 18 2 Samsunspor 21 12 7 2 34 20 43 14 3 İstanbulspor 21 12 4 5 44 25 40 19 4 Adana Demirspor 20 11 4 5 35 19 37 16 5 Ankara Keçiörengücü 21 11 4 6 29 14 37 15 6 Altınordu 21 11 4 6 31 28 37 3 7 Tuzlaspor 20 11 3 6 31 27 36 4 8 Altay 21 11 2 8 36 24 35 12 9 Bursaspor 20 9 3 8 35 32 30 3 10 Bandırmaspor 21 9 3 9 26 24 30 2 11 Ümraniyespor 21 7 6 8 26 31 27 -5 12 Adanaspor 20 7 3 10 29 26 24 3 13 Boluspor 20 5 4 11 20 26 19 -6 14 Balıkesirspor 20 5 4 11 19 31 19 -12 15 Menemenspor 20 4 7 9 20 34 19 -14 16 Akhisarspor 21 5 4 12 18 32 19 -14 17 Ankaraspor 21 3 4 14 13 36 13 -23 18 Eskişehirspor 21 0 7 14 12 47 7 -35

TFF 1. Lig 21.Hafta Fikstür