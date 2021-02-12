TFF 1. Lig'de 21. hafta heyecanı başlıyor. Altay ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde tüm detayları haberimizde verdik. Altay, bu sezon 35 puanla 6. sırada bulunuyor. Ankara Keçiörengücü ise 34 puanla 7. sırada bulunuyor. Peki, Altay-Ankara Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

ALTAY-KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'in 21. haftasında oynanacak olan Altay-Ankara Keçiörengücü karşılaşması, 13 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak. Bu ligde Ankara Keçiörengücü deplasmanda 3 maçtır kazanamıyor.

HANGİ KANALDA?

Sezon öncesi TRT ve TFF arasında yapılan yayın hakları anlaşmasıyla birlikte tüm TFF 1. Lig maçları TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Altay-Ankara Keçiörengücü maçı da cumartesi günü saat 19.00'da TRT Spor'dan naklen izlenebilecek.