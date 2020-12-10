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Altay - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

2020-2021 TFF 1. Lig 12. hafta maçında Altay, Ankaraspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.

Altay - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu

TFF 1. Lig 12. hafta maçında Altay, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Altay ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.

TFF 1. Lig'da 12. hafta maçında Altay sahasında Ankaraspor ile 09.12.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.

Altay - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu

Maçının geniş özeti ve golleri bu haberde. maçın gollerini geniş özetinin linkini ve bu maça dair merak ettiğiniz tüm gelişmeleri haber sitemiz bolgegundem.com’dan rahatlıkla bulabilirsiniz.

Altay Ankaraspor Maçının Özeti için Tıklayın

Altay Ankaraspor Maçının Künyesi

STADYUM BİLGİSİ

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova

MAÇIN TARİHİ VE SAATİ

09.12.2020 19:00

Altay Ankaraspor Maçının Hakemleri

Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Murat Şener(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Metehan Alpat(dördüncü Hakem)

ALTAYAltay

Altay İlk 11

35. Cihan Topaloğlu, 14. Yılmaz Özeren, 4. Tolga Ünlü, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 38. İbrahim Öztürk, 5. Berkay Sülüngöz, 88. Özgür Özkaya, 29. Khaly Iyane Thıam, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 17. Ziya Alkurt

Yedekler

34. Burak Öğür, 53. Lokman Gör, 89. Erhan Çelenk, 25. Rıdvan Şimşek, 23. Harun Alpsoy, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 16. Anton Putsıla, 20. Kazımcan Karataş, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak

Teknik Sorumlu

Yücel İldiz

Goller

Marco Fılıpe Lopes Paıxao,46.dk (f), Marco Fılıpe Lopes Paıxao,69.dk (p), Erhan Çelenk,82.dk (f)

Kartlar

Sarı Kart Leandro Deyrınıo Kappel 36.dk, Sarı Kart Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 86.dk, Sarı Kart Berkay Sülüngöz 56.dk

Oyundan Çıkanlar

Yılmaz Özeren 46.dk, İbrahim Öztürk 65.dk, Ziya Alkurt 46.dk, Leandro Deyrınıo Kappel 87.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 75.dk

Oyuna Girenler

Harun Alpsoy 46.dk, Lokman Gör 65.dk, Erhan Çelenk 46.dk, Anton Putsıla 87.dk, Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 75.dk

ANKARASPORAnkaraspor

Ankaraspor İlk 11

1. Emre Koyuncu, 2. Ali Ülgen, 3. Thales Natanael Lıra De Matos, 7. Erıc Ayuk Mbu, 8. Emre Can Atila, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 10. Beykan Şimşek, 11. Mahmut Akan, 61. Barış Zeren, 66. Levent Gülen, 70. Engin Bekdemir

Yedekler

34. Berk Balaban, 4. Gökhan Akkan, 5. Halil İbrahim Esen, 17. Erdem Çetinkaya, 21. Doğukan Efe, 23. Mete Çelik, 25. Fatih Kızılkaya, 33. Hacı Ömer Doğru, 94. Ali Rıza Kılıç, 99. Serges Flavıer Mbılla Etame

Teknik Sorumlu

Mustafa Özer

Goller

{awayGoal}

Kartlar

Sarı Kart Ali Ülgen 81.dk, Sarı Kart Doğukan Efe 71.dk, Çift Sarı Kart Levent Gülen 86.dk, Sarı Kart Thales Natanael Lıra De Matos 86.dk

Oyundan Çıkanlar

Emre Can Atila 70.dk, Engin Bekdemir 63.dk, Erıc Ayuk Mbu 83.dk

Oyuna Girenler

Doğukan Efe 70.dk, Erdem Çetinkaya 63.dk, Hacı Ömer Doğru 83.dk

TFF 1. Lig 12.hafta Puan Durumu

 TakımOGBMAYPAv
1Ankara Keçiörengücü1373320102410
2Tuzlaspor127322116245
3Altınordu137331814244
4Giresunspor136521713234
5Adana Demirspor1264222102212
6Samsunspor125611610216
7Altay126242011209
8İstanbulspor115331711186
9Bursaspor13526222317-1
10Menemenspor12354131614-3
11Balıkesirspor11425121514-3
12Ümraniyespor12345142013-6
13Akhisarspor1234591613-7
14Adanaspor93331310123
15Bandırmaspor13337151712-2
16Boluspor11245111410-3
17Ankaraspor122287208-13
18Eskişehirspor130495264-21

TFF 1. Lig 12.Hafta Fikstür

04.12.2020Tuzlaspor2-0İstanbulspor
04.12.2020Bursaspor1-3Ümraniyespor
05.12.2020Menemenspor1-1Bandırmaspor
05.12.2020Boluspor1-0Altay
05.12.2020AnkarasporP-PAdanaspor
05.12.2020Giresunspor2-0Eskişehirspor
06.12.2020Osmanlıspor FKAdanaspor
06.12.2020Adana Demirspor2-0Akhisarspor
06.12.2020Altınordu0-2Ankara Keçiörengücü
15.12.2020BalıkesirsporSamsunspor
Onur Çelik
Spor Editörü


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