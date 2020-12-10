Altay - Ankaraspor Maç özeti ve Sonucu | 2020-2021 Sezonu
2020-2021 TFF 1. Lig 12. hafta maçında Altay, Ankaraspor ile karşılaştı. Maç özeti ve maçın sonucunu ve maçın ilk 11'lerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
TFF 1. Lig 12. hafta maçında Altay, Ankaraspor ile karşılaştı. maç 3-0 sona erdi. Altay ve Ankaraspor taraftarlar maç sonucunu, puan durumunu ve maçın özetini merak ediyor. Maç özeti Puan durumu ve maç sonucu haberimizde.
TFF 1. Lig'da 12. hafta maçında Altay sahasında Ankaraspor ile 09.12.2020 19:00'da karşılaştı. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova stadında oynanan mücadelede maçın heyecanı en üst noktada yaşandı. Maçın tartışmalı pozisyonları hakem hataları ve kaçan golleri çok konuşulacak.
Altay - Ankaraspor maçı kaç kaç bitti? Maç Sonucu
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Altay Ankaraspor Maçının Künyesi
STADYUM BİLGİSİ
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu - İzmir - Bornova
MAÇIN TARİHİ VE SAATİ
09.12.2020 19:00
Altay Ankaraspor Maçının Hakemleri
Abdullah Buğra Taşkınsoy(hakem), Murat Şener(1. Yardımcı Hakem), Mehmet Şengül(2. Yardımcı Hakem), Metehan Alpat(dördüncü Hakem)
Altay İlk 11
35. Cihan Topaloğlu, 14. Yılmaz Özeren, 4. Tolga Ünlü, 19. Marco Fılıpe Lopes Paıxao, 38. İbrahim Öztürk, 5. Berkay Sülüngöz, 88. Özgür Özkaya, 29. Khaly Iyane Thıam, 7. Leandro Deyrınıo Kappel, 10. Adrıen Danıel Karoly Regattın, 17. Ziya Alkurt
Yedekler
34. Burak Öğür, 53. Lokman Gör, 89. Erhan Çelenk, 25. Rıdvan Şimşek, 23. Harun Alpsoy, 21. Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet, 16. Anton Putsıla, 20. Kazımcan Karataş, 30. Eren Erdoğan, 44. Kuban Altunbudak
Teknik Sorumlu
Yücel İldiz
Goller
Marco Fılıpe Lopes Paıxao,46.dk (f), Marco Fılıpe Lopes Paıxao,69.dk (p), Erhan Çelenk,82.dk (f)
Kartlar
Sarı Kart Leandro Deyrınıo Kappel 36.dk, Sarı Kart Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 86.dk, Sarı Kart Berkay Sülüngöz 56.dk
Oyundan Çıkanlar
Yılmaz Özeren 46.dk, İbrahim Öztürk 65.dk, Ziya Alkurt 46.dk, Leandro Deyrınıo Kappel 87.dk, Marco Fılıpe Lopes Paıxao 75.dk
Oyuna Girenler
Harun Alpsoy 46.dk, Lokman Gör 65.dk, Erhan Çelenk 46.dk, Anton Putsıla 87.dk, Armand Erwan Djıhounou Gnanduıllet 75.dk
Ankaraspor İlk 11
1. Emre Koyuncu, 2. Ali Ülgen, 3. Thales Natanael Lıra De Matos, 7. Erıc Ayuk Mbu, 8. Emre Can Atila, 9. Basıt Abdulrahman Umar, 10. Beykan Şimşek, 11. Mahmut Akan, 61. Barış Zeren, 66. Levent Gülen, 70. Engin Bekdemir
Yedekler
34. Berk Balaban, 4. Gökhan Akkan, 5. Halil İbrahim Esen, 17. Erdem Çetinkaya, 21. Doğukan Efe, 23. Mete Çelik, 25. Fatih Kızılkaya, 33. Hacı Ömer Doğru, 94. Ali Rıza Kılıç, 99. Serges Flavıer Mbılla Etame
Teknik Sorumlu
Mustafa Özer
Goller
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Kartlar
Sarı Kart Ali Ülgen 81.dk, Sarı Kart Doğukan Efe 71.dk, Çift Sarı Kart Levent Gülen 86.dk, Sarı Kart Thales Natanael Lıra De Matos 86.dk
Oyundan Çıkanlar
Emre Can Atila 70.dk, Engin Bekdemir 63.dk, Erıc Ayuk Mbu 83.dk
Oyuna Girenler
Doğukan Efe 70.dk, Erdem Çetinkaya 63.dk, Hacı Ömer Doğru 83.dk
TFF 1. Lig 12.hafta Puan Durumu
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|Av
|1
|Ankara Keçiörengücü
|13
|7
|3
|3
|20
|10
|24
|10
|2
|Tuzlaspor
|12
|7
|3
|2
|21
|16
|24
|5
|3
|Altınordu
|13
|7
|3
|3
|18
|14
|24
|4
|4
|Giresunspor
|13
|6
|5
|2
|17
|13
|23
|4
|5
|Adana Demirspor
|12
|6
|4
|2
|22
|10
|22
|12
|6
|Samsunspor
|12
|5
|6
|1
|16
|10
|21
|6
|7
|Altay
|12
|6
|2
|4
|20
|11
|20
|9
|8
|İstanbulspor
|11
|5
|3
|3
|17
|11
|18
|6
|9
|Bursaspor
|13
|5
|2
|6
|22
|23
|17
|-1
|10
|Menemenspor
|12
|3
|5
|4
|13
|16
|14
|-3
|11
|Balıkesirspor
|11
|4
|2
|5
|12
|15
|14
|-3
|12
|Ümraniyespor
|12
|3
|4
|5
|14
|20
|13
|-6
|13
|Akhisarspor
|12
|3
|4
|5
|9
|16
|13
|-7
|14
|Adanaspor
|9
|3
|3
|3
|13
|10
|12
|3
|15
|Bandırmaspor
|13
|3
|3
|7
|15
|17
|12
|-2
|16
|Boluspor
|11
|2
|4
|5
|11
|14
|10
|-3
|17
|Ankaraspor
|12
|2
|2
|8
|7
|20
|8
|-13
|18
|Eskişehirspor
|13
|0
|4
|9
|5
|26
|4
|-21
TFF 1. Lig 12.Hafta Fikstür
|04.12.2020
|Tuzlaspor
|2-0
|İstanbulspor
|04.12.2020
|Bursaspor
|1-3
|Ümraniyespor
|05.12.2020
|Menemenspor
|1-1
|Bandırmaspor
|05.12.2020
|Boluspor
|1-0
|Altay
|05.12.2020
|Ankaraspor
|P-P
|Adanaspor
|05.12.2020
|Giresunspor
|2-0
|Eskişehirspor
|06.12.2020
|Osmanlıspor FK
|Adanaspor
|06.12.2020
|Adana Demirspor
|2-0
|Akhisarspor
|06.12.2020
|Altınordu
|0-2
|Ankara Keçiörengücü
|15.12.2020
|Balıkesirspor
|Samsunspor