Altay - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig'de futbol heyecanı hafta içi de kesilmiyor. 13. hafta maçları 8-10 Aralık günleri arasında oynanacak. 13. hafta oynanacak olan Altay - Ankaraspor maçının tüm detaylarını haberimizde verdik. 1. Lig'de, şu ana kadar oynadığı 11 maçta 17 puan toplayan Altay, 8. sırada bulunuyor. Ankaraspor ise 11 maçta 8 puan ile 17. sırada bulunuyor. İki takımda ligdeki son maçlarını mağlubiyetle bitirdi. Peki, Altay - Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

ALTAY - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 13. hafta oynanacak olan Altay - Ankaraspor mücadelesi, 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da futbolseverler ile buluşacak. Menemen İlçe Stadyumu'nda karşılaşacak olan iki ekibin mücadelesini hakem, Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Abdullah Buğra Taşkınsoy'un yardımcılıklarını ise Murat Şener ve Mehmet Şengül üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

TFF ile TRT'nin yayın hakları anlaşması üzerine tüm TFF 1. Lig maçları, TRT ekranlarından naklen ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Altay - Ankaraspor maçı da Çarşamba günü saat 19.00'da TRT Spor ekranlarından naklen izlenebilecek.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

8 Aralık Salı:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Aralık Çarşamba:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)

16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Not: Ligde 13. haftada oynanması gereken Akhisarspor-Adanaspor ve İstanbulspor-Aydeniz Et Balıkesirspor maçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.