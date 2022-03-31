Altay - Antalyaspor maçı canlı izle | Altay - Antalyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasında Altay ile Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Altay - Antalyaspor maçı canlı izle | Altay - Antalyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde...
Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Altay ile Antalyaspor arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Altay - Antalyaspor maçı canlı izle | Altay - Antalyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde...
ALTAY - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasında Altay ile Antalyaspor arasındaki maç, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı.
Zorlu maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Ata Yıldırım yapacak.
ALTAY - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE
ALTAY - ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasında Altay ile Antalyaspor arasındaki maç, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.
Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.
ALTAY - ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ
ALTAY İLK 11
1. MATEUSZ LIS
9. AHMED YASSER ANWAR MOHAMED MOHAMED RAYAN
90. CEBRAİL KARAYEL
21. CESAR IGNACIO PINARES TAMAYO
38. İBRAHİM ÖZTÜRK
11. KARAMOKO DAOUDA BAMBA
10. MARTİN VLAMIDIR RODRİGUEZ TORREJON
28. MURAT AKÇA
88. ÖZGÜR ÖZKAYA
16. THACIANO MICKAEL DA SILVA
8. ZEKİ YILDIRIM
ANTALYASPOR İLK 11
25. RUUD JORGE BOFFIN
4. EDINALDO GOMES PEREIRA
9. HAJI AMIR WRIGHT
11. GÜRAY VURAL
13. FEDOR KUDRIASHOV
20. FERNANDO LUCAS MARTINS
28. ALASSANE NDAO
53. SİNAN GÜMÜŞ
70. LUIZ ADRIANO SOUZA DA SILVA
77. BÜNYAMİN BALCI
88. HAKAN ÖZMERT