Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam ediyor. Bu kapsamda Altay ile Antalyaspor arasındaki maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Mücadeleyi izlemek isteyenler için Altay - Antalyaspor maçı canlı izle | Altay - Antalyaspor maçı Bein Sports HD2 canlı yayın izle linki haberimizde...

ALTAY - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasında Altay ile Antalyaspor arasındaki maç, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda saat 16.00'da başladı.

Zorlu maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Ata Yıldırım yapacak.

ALTAY - ANTALYASPOR MAÇI CANLI İZLE

ALTAY - ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasında Altay ile Antalyaspor arasındaki maç, BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

ALTAY - ANTALYASPOR MAÇI BEİN SPORTS HD2 CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

ALTAY İLK 11

1. MATEUSZ LIS

9. AHMED YASSER ANWAR MOHAMED MOHAMED RAYAN

90. CEBRAİL KARAYEL

21. CESAR IGNACIO PINARES TAMAYO

38. İBRAHİM ÖZTÜRK

11. KARAMOKO DAOUDA BAMBA

10. MARTİN VLAMIDIR RODRİGUEZ TORREJON

28. MURAT AKÇA

88. ÖZGÜR ÖZKAYA

16. THACIANO MICKAEL DA SILVA

8. ZEKİ YILDIRIM

ANTALYASPOR İLK 11

25. RUUD JORGE BOFFIN

4. EDINALDO GOMES PEREIRA

9. HAJI AMIR WRIGHT

11. GÜRAY VURAL

13. FEDOR KUDRIASHOV

20. FERNANDO LUCAS MARTINS

28. ALASSANE NDAO

53. SİNAN GÜMÜŞ

70. LUIZ ADRIANO SOUZA DA SILVA

77. BÜNYAMİN BALCI

88. HAKAN ÖZMERT