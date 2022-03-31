Spor Toto Süper Lig’de futbol heyecanı 31.hafta maçlarıyla devam edecek. Bu kapsamda Altay ile Antalyaspor arasında oynanacak maç, futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Altay –Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

SPOR TOTO SÜPER LİG: ALTAY – ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunun 31.haftasında Altay ile Antalyaspor arasındaki maç, 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu müsabaka saat 16.00'da başlayacak.

Zorlu maçı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol yardımcılıklarını ise Kemal Yılmaz ve Ata Yıldırım yapacak.

Zorlu mücadele BeIN Sports HD 2 kanalından şifreli olarak izlenebilecek.

Bein Sports 2, Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.