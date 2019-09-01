Altay - Balıkesirspor: 1-0

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Kemal Elmas (xx), Mehmet Ali Akkor (xx)

ALTAY: Emre (xx) – Erhan (xx), Abdülkerim (xxxx), Gençer (xxx), Özgür (xxx), Deniz (xx) (Dk. 68 Hüsamettin xx), Tatos (x) (Dk. 80 Hakan xx), Putsila (xx) (Dk. 90+1 Yılmaz), Tavares (xx), Kappel (xxx), Paixao (xx)

BALIKESİRSPOR: Vukovic (xxx) – Okan (xx), Kağan (x), Oğuzhan (x), Doğa (xx), Berkay (x) (Dk.58 Otoo x), Furkan (xx), Serdar (xx), Celal Emir (x), Foxi (xx) (Dk. 90+2 Alperen), Rahmi Anıl (x) (Dk. 71 Emirhan x)

GOL: Dk. 90+3 Abdülkerim (Altay)

SARI KART: Foxi (Balıkesirspor)

TFF 1'inci Lig'de sezona şampiyonluk iddiasıyla başlamasına rağmen ilk 2 haftada tek puanla yetinen Altay, Balıkesirspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup etmeyi başardı: 1-0. Atatürk Stadı'nda 160'ı Balıkesirli 1459 seyircinin izlediği karşılaşmanın tek golünü 90+3. dakikada Abdülkerim attı. Bu skorla Altay puanını 4 yaparken transfer yasağını henüz kaldıramadığı için kadrosunun çoğunu genç oyunculardan oluşturan Balıkesirspor 3 puanda kaldı. Ev sahibinde kasığında hafif sakatlığı bulunan Leandrinho kadroya alınmadı. Balıkesirspor'un sözleşme yenilediği Otoo ise ikinci yarıda şans buldu.

16'ıncı dakikada gelişen Altay atağında Tatos'un ceza sahası önünden şutunda kaleci Vukovic gole izin vermedi.

23'üncü dakikada ev sahibinden yine Tatos'un ceza alanı dışından şutu Vukovic'te kaldı.

İlk yarı golsüz sonuçlandı.

47'nci dakikada Balıkesirsporlu Furkan kaleyi yoklarken top auta çıktı.

53'üncü dakikada gelişen Altay atağında Deniz'in sağ kanattan pasına yükselen Paixao'nun kafa şutu yandan auta çıktı.

62'nci dakikada Paixao'nun kale önünden attığı gol rakibine faul yaptığı gerekçesiyle geçerli sayılmadı.

90+3'üncü dakikada Özgür sağ kanattan ortaladı, Paixao'nun kafayla indirdiği topu Abdülkerim tamamlayıp skoru ilan etti: 1-0.

(FOTOĞRAFLI)

DHA