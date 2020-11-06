Altay 1-3 Balıkesirspor | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'de 9. hafta başlıyor. Türkiye'de Süper Lig'in ardından en çok izlenen lig olan 1. Lig'de, futbol heyecanı yeni haftada tekrar futbolseverlerle buluşacak. Haftanın ilk maçı, Altay ile Balıkesirspor karşı karşıya gelecek. Bu sezon, ligde 10'uncu sırada bulunan Altay, 6 maçta 10 puan topladı. Balıkesirspor ise 8 maçın sonunda 10 puan toplayarak 12'inci sırada yerini aldı. Ligde aralarındaki son maçı geçtiğimiz sezon oynayan Altay ve Balıkesirspor, 0-0 berabere kalmıştı. Peki, Altay - Balıkesirspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

ALTAY - BALIKESİRSPOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TFF 1. Lig'de 9. hafta oynanacak olan Altay - Balıkesirspor mücadelesi, bu akşam saat 19.00'da başlayacak. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan zorlu mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek. Özdamar'ın yardımcılıklarını ise Oğuz Terzi ve Murat Temel üstlenecek.

HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bu sezon tüm TFF 1. Lig maçlarını şifresiz ve naklen yayınlama hakkını alan TRT, futbolseverleri mutlu etmişti. 9. haftada oynanacak olan Altay - Balıkesirspor maçı da bu akşam saat 19.00'da TRT Spor'dan şifresiz ve naklen yayınlanacak.

#Altay XI: Burak Öğür, Rıdvan Şimşek, Cocalic, Lokman Gör, Kadir, Yılmaz, Harun, Regattin, Kappel, Ziya, Paixao

#Balıkesirspor XI: Atilla, Doğa İşeri, Berat, Birol, Batuhan, İsmail, Cumali Bişi, Ezeh, Oğuz Han, Anıl, Abdulkadir